Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla geçtiği maçta Emre Belözoğlu'nun maçta yaşanan olayın ardından gösterdiği tepki olay oldu.
Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları:
'Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kadıköy'de kazanmak güzel. Başlangıçtaki enerjimiz Fenerbahçe'nin genlerine çok uygundu.'
'İlk yarıda oyuncuların isteği arzusu mutluluk vericiydi. 2-1'den sonraki oyun, hiç istemediğim bir oyun.'
'Risk almamak, en büyük risktir diye düşünüyorum. Ben her zaman inandığım değerlerin arkasında durmaya devam edeceğim.'
'Kazanmak güzel. Bazen topun içeriye girmesi önemlidir. Futbolda bazen ne yazık ki top içeriye girmiyor, teslim olmak zorunda kalıyorsunuz.'
'Mutluyum. Kaybetmemek önemli. Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar. Ben de her maçı kazanmak için oynayacağım.'
Öte yandan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Karşılaşma esnasında yaşanan bir olay ise maça damga vurdu.
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ilk yarıda ciddi pozisyonlara girerken Futbol A Takım Direktörü olarak üçüncü maçına çıkan Emre Belözoğlu, 34. dakikada çılgına döndü.
Sağ kanattan kazanılan korner atışında Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasına Gökhan Gönül kafayla arka direğe aşırttı.
Serdar Aziz ise arka direkte yakın mesafeden topu üstten auta attı.
Bu pozisyonun ardından Emre Belözoğlu oldukça sinirlenirken yanında duran masayı tekmeledi.
Belözoğlu'nun sinirlerine hakim olamadığı pozisyon sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.