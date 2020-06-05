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  • Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk projesini gerçekleştiriyor! Kesenin ağzı açıldı, maaşlar belli oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk projesini gerçekleştiriyor! Kesenin ağzı açıldı, maaşlar belli oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk projesini gerçekleştiriyor! Kesenin ağzı açıldı, maaşlar belli oldu
05 Haziran 2020 Cuma

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu ilk projesini gerçekleştiriyor.

<p>Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe alınan kötü sonuçların ardından yarışın uzağında kalmış ve tüm planlar gelecek sezona göre yapılmaya başlanmıştı.</p>
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe alınan kötü sonuçların ardından yarışın uzağında kalmış ve tüm planlar gelecek sezona göre yapılmaya başlanmıştı.

<p><b>SICAK SAATLER </b></p><p>Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.</p>
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SICAK SAATLER

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

<p><b>KESENİN AĞZI AÇILDI </b></p><p>Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Kanarya'da yıldız futbolcu için kesenin ağzı açıldı.</p>
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KESENİN AĞZI AÇILDI

Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Kanarya'da yıldız futbolcu için kesenin ağzı açıldı.

<p><b>BİZZAT ARADI </b></p><p>Emre Belözoğlu yıldız futbolcuya alacağı ücreti bizzat arayarak bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...</p>
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BİZZAT ARADI

Emre Belözoğlu yıldız futbolcuya alacağı ücreti bizzat arayarak bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

<p><b>6 YILLIK KUPA HASRETİ </b></p><p>Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.</p>
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6 YILLIK KUPA HASRETİ

Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.

<p><b>ÇİFTE OPERASYON </b></p><p>Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.</p>
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ÇİFTE OPERASYON

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.

<p><b>DEVREYE GİRDİ </b></p><p>Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da transfer için bizzat devrede.</p><p><br></p>
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DEVREYE GİRDİ

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da transfer için bizzat devrede.


<p><b>İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI </b></p><p>Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.</p>
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İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.

<p><b>23 MİLYON TL MAAŞ </b></p><p>Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.</p>
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23 MİLYON TL MAAŞ

Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.

<p><b>GİRİŞİMLER HIZLANDI </b></p><p>Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.</p>
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GİRİŞİMLER HIZLANDI

Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.

<p><b>GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ FAKTÖRÜ </b></p><p>Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor.</p>
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ FAKTÖRÜ

Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor.

<p><b>SIK SIK ARIYOR </b></p><p>Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.</p>
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SIK SIK ARIYOR

Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.

<p><b>'SEZON SONUNU BEKLEYELİM' </b></p><p>Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından 'Sezon sonunu bekleyelim' yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.</p>
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'SEZON SONUNU BEKLEYELİM'

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından 'Sezon sonunu bekleyelim' yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.

<p><b>ALİ KOÇ BÜTÇEYİ YÜKSELTTİ </b></p><p>Koç'un, 'İrfan Can için maaş skalamızı 3 milyon euro'ya çıkarabiliriz' sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi.</p>
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ALİ KOÇ BÜTÇEYİ YÜKSELTTİ

Koç'un, 'İrfan Can için maaş skalamızı 3 milyon euro'ya çıkarabiliriz' sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi.

<p><b><span style='font-size: 1.2rem;'>AVRUPA İHTİMALİ VAR</span></b></p><p><span style='font-size: 1.2rem;'>Takvim'in haberine göre,<b> </b></span>Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Başakşehir'deki gelişimini tamamladığını düşünen İrfan Can'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.</p>
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AVRUPA İHTİMALİ VAR

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Başakşehir'deki gelişimini tamamladığını düşünen İrfan Can'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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