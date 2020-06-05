Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe alınan kötü sonuçların ardından yarışın uzağında kalmış ve tüm planlar gelecek sezona göre yapılmaya başlanmıştı.
SICAK SAATLER
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.
KESENİN AĞZI AÇILDI
Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Kanarya'da yıldız futbolcu için kesenin ağzı açıldı.
BİZZAT ARADI
Emre Belözoğlu yıldız futbolcuya alacağı ücreti bizzat arayarak bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...
6 YILLIK KUPA HASRETİ
Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.
ÇİFTE OPERASYON
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.
DEVREYE GİRDİ
Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da transfer için bizzat devrede.
İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI
Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.
23 MİLYON TL MAAŞ
Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.
GİRİŞİMLER HIZLANDI
Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ FAKTÖRÜ
Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor.
SIK SIK ARIYOR
Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.
'SEZON SONUNU BEKLEYELİM'
Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından 'Sezon sonunu bekleyelim' yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.
ALİ KOÇ BÜTÇEYİ YÜKSELTTİ
Koç'un, 'İrfan Can için maaş skalamızı 3 milyon euro'ya çıkarabiliriz' sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi.
AVRUPA İHTİMALİ VAR
Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Başakşehir'deki gelişimini tamamladığını düşünen İrfan Can'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.