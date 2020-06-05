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'SEZON SONUNU BEKLEYELİM'

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından 'Sezon sonunu bekleyelim' yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.