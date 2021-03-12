CANER ERKİN AÇIKLAMASI
Caner Erkin'in takıma dönmesine ilişkin verdikleri kararın içeriğini anlatan Emre Belözoğlu, 'Caner ile ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk ve Caner aramıza katıldı. Caner, yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde, takımın önünde gerekli cümleleri kullandı ve üzgün olduğunu iletti.
'CANER'İN İÇİ-DIŞI BİR'
Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır, etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri. O da bu durumdan rahatsızdı, üzgündü.' ifadelerini kullandı.
'CANER BAZI DAVRANIŞLARINA DİKKAT ETMELİ'
Caner Erkin'in belli bir yaşa geldiğini ve bazı davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini de belirten Belözoğlu, şöyle devam etti: 'Bizim bulunduğumuz konum itibarıyla kişisel ilişkilerden çok Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor. '
'İSTİFA GÜNDEMİNİ BİZ OLUŞTURMADIK'
Emre Belözoğlu, kamuoyunda hakkında çıkan istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin gündemi kendilerinin oluşturmadığını dile getirdi. Fenerbahçe'ye ve kulüp başkanı Ali Koç'a bir söz verdiğini vurgulayan Belözoğlu, 'Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve Ali Koç ile bir yola çıktım. Bu yolda başkanımız ve kulübümüz için vermiş olduğum söz doğrultusunda sonuna kadar ama sonuna kadar, sonuç ne olursa olsun Fenerbahçelileri üzmemek, mutlu etmek adına çaba sarf etmeye ve burada çalışmaya devam edeceğim' diye konuştu.
'TEMSİL ETTİĞİM HERKESLE SONUNA KADAR BERABERİZ'
Fenerbahçe'nin başarısının ve yaşadığı sürecin gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, şunları aktardı: 'Benim üzerimden bu algıların yapılması, kulübe zarar verilmesi futbolculuk dönemimde de alışık olduğum bir durum ama şu an pozisyonum gereği cevap vermemiz gerekiyor. O yüzden de çok sert konuşmak istemiyorum. Öncelikle başkanımıza bir söz verdim. Bütün futbolcu arkadaşlarım, hocam, burada bizimle kader birliği yaptığım, temsil ettiğim herkesle sonuna kadar beraberiz. Sonuç ne olursa olsun.'
'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
40 yaşındaki futbol adamı, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandıklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir şampiyonluğa hasret olduğunu ve bu durumun her maçı final gibi görmelerine sebebiyet verdiğini belirten Belözoğlu, 'Bu durumu biz de yaşadık. 2014-2015 senesinde her maçı final gördük, hatta 1 sene öncesinde şampiyon olmamıza rağmen. Gerçekten Fenerbahçe'yi seven herkesten ricam, 2 hafta önce şampiyonluktan kopmuş bir takımın şu an Fenerbahçe olarak şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilmesi ne kadar doğru bir görüntüyse, maç kaybettiğinde şampiyonluktan kopuyor algısının oluşturulması da o kadar yanlış' değerlendirmesinde bulundu.
'TÜRKİYE'DE MAĞDUR EDİLEN TEK KULÜP F.BAHÇE'
Türkiye'de mağdur edilen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu savunan Belözoğlu şöyle devam etti: 'Bizim için her zaman sahanın içi değerli ve önemli. Biz burada kendimizi ne kadar geliştirebiliriz onun derdindeyiz. Takıma, kulübe bu anlamda ne kadar destek verebilirim onun derdindeyim. Ancak konumumuz gereği de ortalık kızışsın, karışsın, kaos olsun bundan beslenelim hiç demedik. Bu ülkede mağdur edilmiş, benim de yaşadığım, şahit olduğum tek bir tane kulüp varsa o da Fenerbahçe'dir.
Özellikle bir sezonu söylemeyeyim ama saha içinde ve dışında tek mağdur edilmiş kulüp Fenerbahçe'dir. Ben bunu net bir şekilde yaşadım. Bu ülkede mağdur edilmiş tek kulüp Fenerbahçe'dir. O yüzden o sistem, o algı oluşturma isteğiyle hareket etme isteğindeki kimseye müsaade etmeyiz. Gerekli yerlerde yönetici büyüklerimiz de açıklama yapıyor ama mağdur edebiyatı değil. Ben bunu gerçekten hem saha içinde hem saha dışında yaşadım. O yüzden mağdur olan tek kulüp Fenerbahçe'dir diyorum. Bizler hak edilmiş bir şampiyonluk, hak edilmiş bir başarı dışında bir şey zaten istemiyoruz. Böyle algılar için çalışmayız. Kulübümüzün, takımımızın gücü kadar konuşuruz.
MERT HAKAN İSYANI
Bizim için Fenerbahçe forması giyen her oyuncu kutsaldır, önemli, değerlidir. Sezon sonu gelir, performans değerlendirmesi, kulübün kendi değerlendirmesi yapılır. Bir oyuncuyla devam edilir ya da edilmez o başka bir konudur ama biz sezon içinde burada hiçbir oyuncumuzu kimseye malzeme etmeyiz. Camiamızın da taraftarımızın da bu anlamda çok akıllı, çok zeki davranması gerekiyor. Mert Hakan neden bu kadar hedefti, onun geçmişi olduğunu herkes iyi biliyor. Mert'i de diğer oyuncu kardeşlerimizi de kimsenin değersizleştirmesine müsaade etmem, hiçbirimiz etmeyiz.
'BAŞKANIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Biz başkanımızla bu yola çıktık ve onu bırakmayacağız. Biz Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden geldiğince önümüzdeki senenin planlamasıyla alakalı hocamızla beraber futbolcu tercihiyle alakalı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu seneki takım güçlü bir takım, önümüzdeki senenin takımı planlaması için önümüzde zamanımız var. Biz sadece bu sene şampiyonluğa konsantreyiz.'
MESUT ÖZİL'İN SAKATLIĞI
Şu anda Beşiktaş derbisini düşünmediklerini ve önlerindeki tek hedefin Gençlerbirliği maçı olduğunu vurgulayan Belözoğlu, 'Mesut'un sakatlığı aldığı sert darbeye bağlı. Kariyeri boyunca adale sakatlığı çok yaşayan bir oyuncu değil. Biz oyuncularımızı profesyonel hayatta ve sosyal hayatlarında kulübümüzü nasıl, ne kadar temsil ettikleriyle alakalı kendi aramızda değerlendirmeleri yapıyor ve oyunculara gerekli yerlerde müdahale ediyoruz ama futbolcular hiçbir zaman hiçbir yerin kölesi değildir.
Onların da kendi özel hayatları var. Bu anlamda tolerans göstermemiz gerekiyor. Futbolcu arkadaşlarıyla saat 17.00'de yemeğe gitmesi ki 19.00'dan sonra her yer kapanıyor. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum' şeklinde görüş belirtti.