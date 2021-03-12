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Özellikle bir sezonu söylemeyeyim ama saha içinde ve dışında tek mağdur edilmiş kulüp Fenerbahçe'dir. Ben bunu net bir şekilde yaşadım. Bu ülkede mağdur edilmiş tek kulüp Fenerbahçe'dir. O yüzden o sistem, o algı oluşturma isteğiyle hareket etme isteğindeki kimseye müsaade etmeyiz. Gerekli yerlerde yönetici büyüklerimiz de açıklama yapıyor ama mağdur edebiyatı değil. Ben bunu gerçekten hem saha içinde hem saha dışında yaşadım. O yüzden mağdur olan tek kulüp Fenerbahçe'dir diyorum. Bizler hak edilmiş bir şampiyonluk, hak edilmiş bir başarı dışında bir şey zaten istemiyoruz. Böyle algılar için çalışmayız. Kulübümüzün, takımımızın gücü kadar konuşuruz.