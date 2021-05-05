İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mayıs 2021 Çarşamba / 23 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3505
  • EURO
    10,0319
  • ALTIN
    477.42
  • BIST100
    1420.01

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Orkun Kökçü bombası!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Orkun Kökçü bombası!
05 Mayıs 2021 Çarşamba

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin ilk sıralarında Orkun Kökçü yer alıyor. Ozan Tufan'ın satılması halinde, Feyenoord'un genç yeteneğini kadroya katmak için kaynak sağlanmış olacak.

<b>Fenerbahçe</b>, bu sezonun başında <b>transfer </b>piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. <b>Sarı-Lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor.</b>
1
/
10

Fenerbahçe, bu sezonun başında transfer piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. Sarı-Lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin ilk sıralarında ise<b> Orkun Kökçü</b> yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.
2
/
10

Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.

<p><b>MİLAN TEMAS KURDU</b><br></p><p><br></p><p>Orkun Kökçü'yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.</p>
3
/
10

MİLAN TEMAS KURDU


Orkun Kökçü'yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

<p>Son olarak <b>Milan</b>, Orkun'un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menacerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti.</p>
4
/
10

Son olarak Milan, Orkun'un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menacerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti.

<p>Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az <b>15 milyon Euro </b>olması muhtemel.</p>
5
/
10

Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon Euro olması muhtemel.

<p>Eğer Ozan Tufan İngiltere'ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor. </p>
6
/
10

Eğer Ozan Tufan İngiltere'ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor.

<p>Belözoğlu, Avrupa'dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusuyla ise bizzat ilgilenecek. </p>
7
/
10

Belözoğlu, Avrupa'dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusuyla ise bizzat ilgilenecek.

<p><b>'Alo, ben Emre abin'</b> sloganıyla yaz ve kış transfer dönemine damga vuran <b>40 yaşındaki futbol adamı, Orkun Kökçü ile görüşme gerçekleştirip Fenerbahçe'ye katılması için ikna etmeye çalışacak. </b></p>
8
/
10

'Alo, ben Emre abin' sloganıyla yaz ve kış transfer dönemine damga vuran 40 yaşındaki futbol adamı, Orkun Kökçü ile görüşme gerçekleştirip Fenerbahçe'ye katılması için ikna etmeye çalışacak.

<p>Orkun, bu sezon Feyenoord'da 26 resmi maça çıktı, <b>3 gol atıp 3 de asist</b> yaptı.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
9
/
10

Orkun, bu sezon Feyenoord'da 26 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.


Fanatik

10
/
10

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.