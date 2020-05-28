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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
28 Mayıs 2020 Perşembe

Fenerbahçe'de resmen açıklanmasa sportif direktörlük görevine getirilmesi kesinleşen Emre Belözoğlu ekibini kurmak için çalışmalarını sürdürüyor... Belözoğlu'nun yardımcısı sürpriz bir isim olacak. Emre , yardımcı antrenör ve scout görevlerine getireceği isimleri de belirlemek üzere... İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kendi ekibini oluşturuyor. </p>
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Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kendi ekibini oluşturuyor. 

<p>Emre, Başakşehir’de birlikte çalıştığı Orhan Ak’ı yardımcısı olarak belirledi. </p>
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Emre, Başakşehir’de birlikte çalıştığı Orhan Ak’ı yardımcısı olarak belirledi. 

<p>Henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak’ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu’yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. </p>
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Henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak’ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu’yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. 

<p>Fenerbahçe’de resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.</p>
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Fenerbahçe’de resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

<p><b>AVCI SESLERİ YÜKSELİYOR</b></p><p><br></p><p>Bu sezonun başında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak Beşiktaş’a transfer olan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.</p>
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AVCI SESLERİ YÜKSELİYOR


Bu sezonun başında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak Beşiktaş’a transfer olan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

<p>Emre Belözoğlu’nun Orhan Ak hamlesi sonrası, takımın başına da Abdullah Avcı’yı geçireceği söylentileri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. </p>
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Emre Belözoğlu’nun Orhan Ak hamlesi sonrası, takımın başına da Abdullah Avcı’yı geçireceği söylentileri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. 

<p>Emre’nin yerli bir teknik adamla sezona başlayacağı da belirtildi.</p>
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Emre’nin yerli bir teknik adamla sezona başlayacağı da belirtildi.

<p>Mehmet Aurelio’dan sonra Tuncay Şanlı, Yalçın Koşukavak’ın da Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak teknik kadronun içine katılması bekleniyor.</p>
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Mehmet Aurelio’dan sonra Tuncay Şanlı, Yalçın Koşukavak’ın da Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak teknik kadronun içine katılması bekleniyor.

<p>Emre Belözoğlu, scout konusunda da tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istiyor. </p>
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Emre Belözoğlu, scout konusunda da tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istiyor. 

<p><b>SERKAN REÇBER DE LİSTEDE</b></p><p><br></p><p>Bu konuda en güçlü isim Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber... </p>
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SERKAN REÇBER DE LİSTEDE


Bu konuda en güçlü isim Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber... 

<p>Serkan Reçber’in Fenerbahçe’den gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor. </p>
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Serkan Reçber’in Fenerbahçe’den gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor. 

<p>Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun aklındaki bir diğer isim ise Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit... </p>
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Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun aklındaki bir diğer isim ise Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit... 

<p>Emre Belözoğlu’nun bu iki deneyimli isimden mutlaka birini kadrosuna katmasını bekleniyor.</p><p><br></p><p>Akşam</p>
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Emre Belözoğlu’nun bu iki deneyimli isimden mutlaka birini kadrosuna katmasını bekleniyor.


Akşam

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