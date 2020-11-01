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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 19. transfer

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 19. transfer
01 Kasım 2020 Pazar

Transfer döneminde 18 futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna katan Emre Belözoğu'nun, sarı lacivertli kulüpteki sportif direktörlük görevinin resmen açıklanmasından sonraki ilk icraatı belli oldu.

<p>Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu.</p>
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Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu.

<p>Onun da etkisiyle Fenerbahçe’de Ömer Faruk, 2’si 11’de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti.</p>
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Onun da etkisiyle Fenerbahçe’de Ömer Faruk, 2’si 11’de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti.

<p>Hatta Kanarya’daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.</p>
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Hatta Kanarya’daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

<p><span >Ancak tek hedefin şampiyonluk olduğu bu önemli sezonda teknik direktör Erol Bulut, ilk 3 haftada 17 yaşındaki atak orta saha oyuncusunu 4. haftaya kadar kadroya almadı. </span><br></p>
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Ancak tek hedefin şampiyonluk olduğu bu önemli sezonda teknik direktör Erol Bulut, ilk 3 haftada 17 yaşındaki atak orta saha oyuncusunu 4. haftaya kadar kadroya almadı. 

<p>Bulut, futbolcusunu ilk kez 2-1 kazanılan Karagümrük ve 6. haftada 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmalarında kulübeye koydu ama süre vermedi. </p>
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Bulut, futbolcusunu ilk kez 2-1 kazanılan Karagümrük ve 6. haftada 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmalarında kulübeye koydu ama süre vermedi. 

<p>Bu süreçte de genç oyuncunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyordu.</p>
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Bu süreçte de genç oyuncunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyordu.

<p>Futbolu bıraktıktan sonra saha dışında kulübe hizmet eden Emre, resmi görevi olmadan tam 18 transfere direkt katkıda bulunarak önemli bir başarıya imzasını attı.</p>
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Futbolu bıraktıktan sonra saha dışında kulübe hizmet eden Emre, resmi görevi olmadan tam 18 transfere direkt katkıda bulunarak önemli bir başarıya imzasını attı.

<p>Bu hafta içinde düzenlenen törenle resmen Sportif Direktör unvanını alan tecrübeli futbol adamı, ilk icraatı için de kolları sıvadı. </p>
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Bu hafta içinde düzenlenen törenle resmen Sportif Direktör unvanını alan tecrübeli futbol adamı, ilk icraatı için de kolları sıvadı. 

<p>Emre’nin gelecek hafta Ömer Faruk’un babası ve temsilcisiyle bir araya geleceği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşme yapacağı bildirildi.</p>
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Emre’nin gelecek hafta Ömer Faruk’un babası ve temsilcisiyle bir araya geleceği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşme yapacağı bildirildi.

<p>Başkan Ali Koç’un daha önce, “Onunla imzalayacağız. Ömer bizim evladımız, burada kalacak ve daha sonra Avrupa’ya gidecek” dediği genç yıldız adayının tarafını ikna etmesine kesin gözüyle bakılan Emre’nin, böylece toplamdaki 19. transferinden de başarıyla ayrılması bekleniyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Başkan Ali Koç’un daha önce, “Onunla imzalayacağız. Ömer bizim evladımız, burada kalacak ve daha sonra Avrupa’ya gidecek” dediği genç yıldız adayının tarafını ikna etmesine kesin gözüyle bakılan Emre’nin, böylece toplamdaki 19. transferinden de başarıyla ayrılması bekleniyor.


Fanatik

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