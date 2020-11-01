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Başkan Ali Koç’un daha önce, “Onunla imzalayacağız. Ömer bizim evladımız, burada kalacak ve daha sonra Avrupa’ya gidecek” dediği genç yıldız adayının tarafını ikna etmesine kesin gözüyle bakılan Emre’nin, böylece toplamdaki 19. transferinden de başarıyla ayrılması bekleniyor.





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