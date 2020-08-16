Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...
Son iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, yeni transferlerini tek tek duyurdu.
Fenerbahçe, ilk olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski futbolcuları Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık, Caner Erkin ile ise 2+1 yıllık mukavele yaptı.
Kanarya, Trabzonspor'dan ayrılan Çek sol bek Filip Novak ile de 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Genç ve gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile 5 yıllık mukavele yaptı.
Resmen açıklanan bu isimlerin dışında Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin bu 3 ismin transferini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.
Dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Sezon sona ermeden Mauricio Isla, Adil Rami ve Max Kruse ile yollarını ayıran Kanarya, sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici ile de yola devam etmedi.
Yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda bu isimlerin dışında 5 oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler:
Zanka
Allahyar Sayyadmanesh
Alper Potuk
Tolgay Arslan
Miha Zajc