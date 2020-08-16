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Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti!

Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti!
16 Ağustos 2020 Pazar

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe anlaşma sağladığı 3 ismi duyurmaya hazırlanırken, Teknik Direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği 5 isimle de yolların ayrılacağı öğrenildi.

<p>Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...</p>
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Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...

<p>Son iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.</p>
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Son iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

<p>Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, yeni transferlerini tek tek duyurdu.</p>
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Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, yeni transferlerini tek tek duyurdu.

<p>Fenerbahçe, ilk olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Fenerbahçe, ilk olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski futbolcuları Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık, Caner Erkin ile ise 2+1 yıllık mukavele yaptı.</p>
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Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski futbolcuları Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık, Caner Erkin ile ise 2+1 yıllık mukavele yaptı.

<p>Kanarya, Trabzonspor'dan ayrılan Çek sol bek Filip Novak ile de 3 yıllık anlaşma imzaladı.</p>
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Kanarya, Trabzonspor'dan ayrılan Çek sol bek Filip Novak ile de 3 yıllık anlaşma imzaladı.

<p>Genç ve gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile 5 yıllık mukavele yaptı.</p>
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Genç ve gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile 5 yıllık mukavele yaptı.

<p>Resmen açıklanan bu isimlerin dışında Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin bu 3 ismin transferini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.</p>
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Resmen açıklanan bu isimlerin dışında Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin bu 3 ismin transferini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

<p>Dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.<br></p>
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Dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

<p>Sezon sona ermeden Mauricio Isla, Adil Rami ve Max Kruse ile yollarını ayıran Kanarya, sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici ile de yola devam etmedi. </p>
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Sezon sona ermeden Mauricio Isla, Adil Rami ve Max Kruse ile yollarını ayıran Kanarya, sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici ile de yola devam etmedi. 

<p>Yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda bu isimlerin dışında 5 oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı. <b>İşte o isimler:</b></p>
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Yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda bu isimlerin dışında 5 oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler:

<p>Zanka</p>
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Zanka

<p>Allahyar Sayyadmanesh</p>
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17

Allahyar Sayyadmanesh

<p>Alper Potuk</p>
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Alper Potuk

<p>Tolgay Arslan</p>
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Tolgay Arslan

<p>Miha Zajc</p>
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Miha Zajc

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