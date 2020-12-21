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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un alternatifi belli oldu

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un alternatifi belli oldu
21 Aralık 2020 Pazartesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için Başakşehir maçı son şans!.. Sarı lacivertli takımın bu karşılaşmada puan kaybı yaşaması halinde Bulut'un görevine son verilecek, yerine getirilmek istenen hoca ise şimdiden belli.

<p><b>Fenerbahçe </b>Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör <b>Erol Bulut </b>için kazan kaldırdı.</p>
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Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı.

<p>Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise <b>Lucien Favre</b>'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.</p>
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Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.

<p><b>FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ</b></p><p><br></p><p>Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve <b>'Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir'</b> dediği belirlendi.</p>
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FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ


Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve 'Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir' dediği belirlendi.

<p><b>BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI…</b></p><p><br></p><p>Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.</p>
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BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI…


Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.

<p><b>BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI</b></p><p><br></p><p>Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor.</p>
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BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI


Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor.

<p>Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor.</p>
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Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor.

<p><b>ÖNCELİK YABANCI HOCA</b></p><p><br></p><p>Erol Bulut'un yerine başkan Ali Koç'a Lucien Favre'yi öneren F.Bahçe yönetimi yola yabancı bir hoca ile devam etmek istiyor.</p>
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ÖNCELİK YABANCI HOCA


Erol Bulut'un yerine başkan Ali Koç'a Lucien Favre'yi öneren F.Bahçe yönetimi yola yabancı bir hoca ile devam etmek istiyor.

<p>Yönetim, Favre ile temasa geçmek için Koç'un onayını bekliyor.</p><p>Takvim</p>
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Yönetim, Favre ile temasa geçmek için Koç'un onayını bekliyor.

Takvim

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