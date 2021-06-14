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Fenerbahçe'de Frey sevinci! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Frey sevinci! İşte yeni takımı
14 Haziran 2021 Pazartesi

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği İsviçreli golcüsü Michael Frey, Belçika takımı Standard Liege ile anlaşmaya vardı.

<p>Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un basın mensupları ile düzenlediği toplantıda söylediği <b>'15 milyon euronun üzerinde oyuncu satmayı planlıyoruz'</b> açıklamasının ardından tüm gözler takımdan gönderilmesi beklenen isimlere çevrildi.</p>
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un basın mensupları ile düzenlediği toplantıda söylediği '15 milyon euronun üzerinde oyuncu satmayı planlıyoruz' açıklamasının ardından tüm gözler takımdan gönderilmesi beklenen isimlere çevrildi.

<p>Bu isimlerden birisi de son 2 sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren <b>Michael Frey</b>'di. </p>
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Bu isimlerden birisi de son 2 sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Michael Frey'di.

<p><b><i>A Spor'da yer alan habere göre;</i></b> Kanarya'nın 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu <b>Michael Frey'in yeni takımı belli oldu.</b></p>
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A Spor'da yer alan habere göre; Kanarya'nın 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Michael Frey'in yeni takımı belli oldu.

<p>26 yaşındaki futbolcu Belçika ligi ekiplerinden <b>Standard Liege ile anlaşma sağladı. </b></p>
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26 yaşındaki futbolcu Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege ile anlaşma sağladı.

<p>2019-2020 sezonunu Alman takımlarından<b> Nürnberg</b>'te geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon da <b>Waals Beveren</b> forması giyen Frey attığı gollerle dikkati üstünde topladı. </p>
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2019-2020 sezonunu Alman takımlarından Nürnberg'te geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon da Waals Beveren forması giyen Frey attığı gollerle dikkati üstünde topladı.

<p>Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Frey'in gelecek sezon Standard Liege'de forma giyeceği öğrenildi. </p>
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Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Frey'in gelecek sezon Standard Liege'de forma giyeceği öğrenildi.

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