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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yerlerine gelecek isimler de belli

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yerlerine gelecek isimler de belli
26 Aralık 2020 Cumartesi

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Jose Sosa ve Mauricio Lemos'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesapları yapılıyor. İki futbolcunun yerine gelecek isimler de şimdiden belli oldu.

<p>Sezon başında son yılların en büyük transfer operasyonuna imza atan <b>Fenerbahçe </b>devre arasında da durmayacak… </p>
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Sezon başında son yılların en büyük transfer operasyonuna imza atan Fenerbahçe devre arasında da durmayacak… 

<p>İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan <b>Jose Sosa</b> ve <b>Mauricio Lemos</b>'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.</p>
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İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan Jose Sosa ve Mauricio Lemos'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

<p><b>SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR</b></p><p><br></p><p>Fener bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor. </p>
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SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR


Fener bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor. 

<p>Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in <b>Arsenal </b>forması giyen <b>Sokratis </b>ile ilgilendiği öğrenildi.</p>
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Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in Arsenal forması giyen Sokratis ile ilgilendiği öğrenildi.

<p><b>ARSENAL'DE KADRO DIŞI BIRAKILDI</b></p><p><br></p><p>Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda Arsenal'da kadro dışı… </p>
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ARSENAL'DE KADRO DIŞI BIRAKILDI


Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda Arsenal'da kadro dışı… 

<p>Yönetimin Jose Sosa'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu <b>Anastasios Bakasetas</b>.</p>
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Yönetimin Jose Sosa'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas.

<p><b>YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK</b></p><p><br></p><p>Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti.</p>
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YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK


Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti.

<p>Devre arasında bu konuda yeni bir girişim yapılması bekleniyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Devre arasında bu konuda yeni bir girişim yapılması bekleniyor.


Takvim

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