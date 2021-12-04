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Fenerbahçe'de iki imza birden! 5'er yıllık...

Fenerbahçe'de iki imza birden! 5'er yıllık...
4 Aralık 2021 Cumartesi

Fenerbahçe iç transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor... Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için 5'er yıllık yeni anlaşma önerecek. İşte detaylar...

<p><b>Fenerbahçe'de </b>sezon sonu için çalışmalar başladı. <i><b>Sabah'ın haberine göre</b></i>; Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı <b>Ferdi Kadıoğlu </b>ve <b>Berke Özer</b> için teklif hazırlıyor. </p>
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Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor.

Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme <b>5'er yıllık</b> yeni sözleşmeyi imzalatmak.
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Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak.

<p>Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.</p>
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Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.

<p>Ferdi Türk statüsünde devam edecek</p><p>Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. </p>
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Ferdi Türk statüsünde devam edecek

Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek.

<p>Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.</p>
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Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

<p><b>DERBİDE KENDİNİ İSPAT ETTİ!</b><br></p><p><br></p><p>Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. </p>
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DERBİDE KENDİNİ İSPAT ETTİ!


Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti.

<p>Sarı lacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor. </p>
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Sarı lacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor.

<p>Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.</p>
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Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.

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