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Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Fenerbahçe'de ilk ayrılık
22 Mayıs 2021 Cumartesi

Papiss Cisse ve Harun Tekin'le yeni anlaşma yapmayacak Fenerbahçe'de, sözleşmesi devam eden isimler arasında ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.

<p>Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü başlıyor. </p>
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü başlıyor.

<p>Sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-Lacivertliler'de mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak. </p>
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Sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-Lacivertliler'de mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.

<p>Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi. </p>
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Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.

<p>Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo...</p>
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Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo...

<p>Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu iki sezon önce Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.</p>
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Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu iki sezon önce Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

<p>Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Hatay maçında yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını sergileyememişti.</p>
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Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Hatay maçında yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını sergileyememişti.

<p><b>ZANKA İLE FREY GERİ DÖNDÜ</b></p><p><br></p><p>Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında Kopenhang'a kiraladığı Zanka ile Beveren'e gönderdiği Frey, geri döndü.</p>
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ZANKA İLE FREY GERİ DÖNDÜ


Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında Kopenhang'a kiraladığı Zanka ile Beveren'e gönderdiği Frey, geri döndü.

<p>2022'de sözleşmesi bitecek olan iki oyuncuyla da F.Bahçe yollarını ayırmak istiyor.</p><p><br></p><p>Akşam</p>
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2022'de sözleşmesi bitecek olan iki oyuncuyla da F.Bahçe yollarını ayırmak istiyor.


Akşam

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