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  • Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkınlığı! 'Devre arası buradan ayrılıyorum'

Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkınlığı! 'Devre arası buradan ayrılıyorum'

Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkınlığı! 'Devre arası buradan ayrılıyorum'
23 Ekim 2021 Cumartesi

Mesut Özil'in Fenerbahçe - Antwerp maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler konuşulmaya devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşamayan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi.

<p>Evinde <b>Antwerp </b>ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini sürdüren <b>Fenerbahçe</b>'de <b>Mesut Özil</b>'le ilgili yaşanan gelişmeler maçın önüne geçti.</p>
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Evinde Antwerp ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili yaşanan gelişmeler maçın önüne geçti.

<p>Yıldız futbolcunun oyundan alınmasına sinirlenip saha kenarında su şişelerini tekmelemesi herkesi şok etti.</p>
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Yıldız futbolcunun oyundan alınmasına sinirlenip saha kenarında su şişelerini tekmelemesi herkesi şok etti.

<p><b>YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMIYOR</b></p><p><br></p><p>Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut Özil'in maçtan sonra menajeri Erkut Söğüt'ü aradığı ve <b>'Bana takım bul. Devre arası buradan ayrılıyorum'</b> dediği iddia edildi.</p>
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YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMIYOR


Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut Özil'in maçtan sonra menajeri Erkut Söğüt'ü aradığı ve 'Bana takım bul. Devre arası buradan ayrılıyorum' dediği iddia edildi.

<p><b>YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ</b></p><p><br></p><p>Yaşanan gelişmelerden haberdar olan bazı yöneticilerin Mesut'la temasa geçtiği ve tecrübeli yıldızı sakinleştirmek için büyük çaba harcadığı da belirtildi.</p>
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YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ


Yaşanan gelişmelerden haberdar olan bazı yöneticilerin Mesut'la temasa geçtiği ve tecrübeli yıldızı sakinleştirmek için büyük çaba harcadığı da belirtildi.

<p><span >Ancak Pereira'ya çok sinirlenen Mesut'un takımdan ayrılma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. </span><br></p>
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Ancak Pereira'ya çok sinirlenen Mesut'un takımdan ayrılma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

<p><b>ABD KULÜPLERİ PEŞİNDE</b><br></p><p><b><br></b></p><p>33 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süredir ABD kulüpleri ile anılıyordu.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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ABD KULÜPLERİ PEŞİNDE


33 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süredir ABD kulüpleri ile anılıyordu.


Takvim

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