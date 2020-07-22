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Fenerbahçe'de Okan Buruk operasyonu!

Fenerbahçe'de Okan Buruk operasyonu!
22 Temmuz 2020 Çarşamba

Fenerbahçe'nin, Başakşehir'le tarihi bir şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirmek için ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Emre Belözoğlu'nun da eski takım arkadaşıyla sürekli iletişim kurduğu ve Buruk'u ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

<p>Ersun Yanal'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan Fenerbahçe, son şampiyon Okan Buruk'a kanca attı. </p>
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Ersun Yanal'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan Fenerbahçe, son şampiyon Okan Buruk'a kanca attı. 

<p>Başakşehir ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu.</p>
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Başakşehir ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu.

<p>Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı Okan Buruk'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.</p>
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Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı Okan Buruk'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.

<p><b>KISA SÜREDE NETLEŞECEK</b></p><p><br></p><p>Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor.</p>
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KISA SÜREDE NETLEŞECEK


Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor.

<p>Emre Belözoğlu'na Okan Buruk'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor. </p>
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Emre Belözoğlu'na Okan Buruk'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor. 

<p>Başakşehir'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, 'Evet' demesi bekleniyor.</p>
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Başakşehir'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, 'Evet' demesi bekleniyor.

<p><b>6 TAKIM ÇALIŞTIRDI</b></p><p><br></p><p>Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor ile başlayan Okan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.</p><p>Fotomaç</p>
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6 TAKIM ÇALIŞTIRDI


Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor ile başlayan Okan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Fotomaç

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