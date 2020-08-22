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Fenerbahçe'de orta saha tamam, sıra savunmada

Fenerbahçe'de orta saha tamam, sıra savunmada
22 Ağustos 2020 Cumartesi

Orta sahasını yaptığı takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe'de sıra stoper bölgesine geldi. Bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı ikna için büyük çaba harcayan sarı lacivertliler, Inter'in dünyaca ünlü stoperi Diego Godin'in menajeriyle temaslara başladı.

<p>Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı... </p>
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Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı... 

<p>Birçok isimle temasta olan Sarı-Lacivertliler'den çok flaş bir hamle geldi.</p>
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Birçok isimle temasta olan Sarı-Lacivertliler'den çok flaş bir hamle geldi.

<p>Bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı.</p>
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Bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı.

<p>Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği, Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.</p>
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği, Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.

<p>Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor.</p>
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Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor.

<p>İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.</p>
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İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.

<p><b>SERİE A'DA 23 MAÇA ÇIKTI</b></p><p><br></p><p>Geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 23 maça çıkan Diego Godin 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.</p>
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SERİE A'DA 23 MAÇA ÇIKTI


Geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 23 maça çıkan Diego Godin 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

<p>Uruguaylı savunmacı milli takımda ise tam 135 kez görev yaptı.</p>
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Uruguaylı savunmacı milli takımda ise tam 135 kez görev yaptı.

<p><b>MÜTHİŞ BİR KARİYERİ VAR</b></p><p><br></p><p>9 yıl boyunca Atletico Madrid formasını giyen 34 yaşındaki Godin müthiş başarılara imza attı. Uruguaylı yıldız bölgesinin en iyi isimlerinden.</p>
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MÜTHİŞ BİR KARİYERİ VAR


9 yıl boyunca Atletico Madrid formasını giyen 34 yaşındaki Godin müthiş başarılara imza attı. Uruguaylı yıldız bölgesinin en iyi isimlerinden.

<p><b>LEMOS HAZIR HABER BEKLİYOR</b></p><p><br></p><p>Las Palmas'ın stoperi Mauricio Lemos'la her konuda anlaşan yönetim, listedeki diğer isimlerle görüşmeler sürdüğü için bu transferi bekletiyor.</p><p>Takvim</p>
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LEMOS HAZIR HABER BEKLİYOR


Las Palmas'ın stoperi Mauricio Lemos'la her konuda anlaşan yönetim, listedeki diğer isimlerle görüşmeler sürdüğü için bu transferi bekletiyor.

Takvim

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