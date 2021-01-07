Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç nefes keserken 2-1'lik skorla kazanan ev sahibi Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe puan durumunda lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.
PUAN DURUMU
1- (34) Beşiktaş
2- (32) Fenerbahçe
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı. Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe'den önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı.
Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Jose Sosa riske edilmedi. Hafta içinde sakatlıkları bulunan ancak buna rağmen Kasımpaşa karşısında kadroda dahil edilen iki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.
Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Sinan Gümüş'ün ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
ASİST OZAN, GOL PELKAS
Fenerbahçe oyunda üstünlüğünü sürdürdüğü dakikalarda aradığı ikinci golü buldu. Ozan, ceza alanı içine hareketlenen Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'ın penaltı noktası üzerinden köşeye vuruşunda top filelere gitti. Ozan Tufan maçta ikinci asistini yaparak öne çıkan isimlerden oldu.
Ozan Tufan son dönemde Premier Lig'den iki ekibin transfer listesinde yer alıyor.
OZAN TUFAN TÜM İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI!
Milli oyuncu son Alanyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin gole en çok katkı veren oyuncusu da oldu.
Bu sezon 4 golle takımının en golcüsü olan Ozan Tufan bu maçta da 2 asist yaptı.
Ozan Tufan böylece toplamda 4 asist yapmış oldu ve 8 gol katkısı ile takımının bu alanda en başarılı oyuncusu oldu
Ozan Tufan, Caner Erkin'in (5) ardından takımın en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u Süper Lig'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez mağlup etti.
Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yaptı.
Fenerbahçe 18. hafta maçında Erzurumspor'un konuğu olacak.