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Ajansspor'un haberine göre, Türkiye’de transfer döneminin bittiği 5 Ekim’de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncu, kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücreti bulunmuyor.