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  • Fenerbahçe'de Perotti kabusu gerçek oldu! Sözleşmedeki detay ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Perotti kabusu gerçek oldu! Sözleşmedeki detay ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Perotti kabusu gerçek oldu! Sözleşmedeki detay ortaya çıktı
30 Kasım 2020 Pazartesi

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Perotti Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Perotti'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı.

<p>Sarı lacivertlilerin sezon başında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda oynayamamıştı.</p>
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Sarı lacivertlilerin sezon başında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda oynayamamıştı.

<p><br></p><p>Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan ve attığı golle galibiyeti getiren Arjantinli, bu performansını Gençlerbirliği maçında da sürdürmüştü.</p>
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Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan ve attığı golle galibiyeti getiren Arjantinli, bu performansını Gençlerbirliği maçında da sürdürmüştü.

<p><b>GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU </b></p>
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GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU 

<p>Ankara'da oynanan maçta 2 kez sahneye çıkan Tangocu, alınan 5-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.</p>
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Ankara'da oynanan maçta 2 kez sahneye çıkan Tangocu, alınan 5-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

<p><b>DERBİDE SAKATLANDI...</b></p>
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DERBİDE SAKATLANDI...

<p>Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Perotti, ilk yarıyı tamamlayamadı.</p>
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Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Perotti, ilk yarıyı tamamlayamadı.

<p><b>SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU </b></p><p>Maçın 36. dakikasında sakatlanan yıldız futbolcunun yerine Caner Erkin dahil olurken, Perotti’nin durumu belli oldu.</p>
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SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

Maçın 36. dakikasında sakatlanan yıldız futbolcunun yerine Caner Erkin dahil olurken, Perotti’nin durumu belli oldu.

<p><b>KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ</b></p>
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KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

<p>Kulüpten yapılan açıklamada, “Diego Perotti’nin çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' denildi.</p>
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Kulüpten yapılan açıklamada, “Diego Perotti’nin çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' denildi.

<p><b>1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK </b></p><p>Deneyimli oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.</p>
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1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Deneyimli oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

<p><b>ÖZEL MADDE İŞE YARAYACAK </b></p><p><br></p>
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ÖZEL MADDE İŞE YARAYACAK


<p>Ajansspor'un haberine göre, Türkiye’de transfer döneminin bittiği 5 Ekim’de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncu, kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücreti bulunmuyor.</p>
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Ajansspor'un haberine göre, Türkiye’de transfer döneminin bittiği 5 Ekim’de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncu, kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücreti bulunmuyor.

<p><b>GARANTİ ÜCRET YOK </b></p><p>Zaman zaman sakatlık sorunu yaşayan Diego Perotti'nin sözleşmesinde garanti ücret bulunmaması Fenerbahçe'nin işine yarayacak.</p>
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GARANTİ ÜCRET YOK

Zaman zaman sakatlık sorunu yaşayan Diego Perotti'nin sözleşmesinde garanti ücret bulunmaması Fenerbahçe'nin işine yarayacak.

<p>Sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkan Perotti, 3 gol kaydetti.</p>
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Sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkan Perotti, 3 gol kaydetti.

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