Sarı lacivertlilerin sezon başında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda oynayamamıştı.
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan ve attığı golle galibiyeti getiren Arjantinli, bu performansını Gençlerbirliği maçında da sürdürmüştü.
GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU
Ankara'da oynanan maçta 2 kez sahneye çıkan Tangocu, alınan 5-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.
DERBİDE SAKATLANDI...
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Perotti, ilk yarıyı tamamlayamadı.
SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU
Maçın 36. dakikasında sakatlanan yıldız futbolcunun yerine Caner Erkin dahil olurken, Perotti’nin durumu belli oldu.
KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, “Diego Perotti’nin çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' denildi.
1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Deneyimli oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
ÖZEL MADDE İŞE YARAYACAK
Ajansspor'un haberine göre, Türkiye’de transfer döneminin bittiği 5 Ekim’de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncu, kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücreti bulunmuyor.
GARANTİ ÜCRET YOK
Zaman zaman sakatlık sorunu yaşayan Diego Perotti'nin sözleşmesinde garanti ücret bulunmaması Fenerbahçe'nin işine yarayacak.
Sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkan Perotti, 3 gol kaydetti.