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Fenerbahçe'de saha içinde şok tartışma! Tüm statta duyuldu

Fenerbahçe'de saha içinde şok tartışma! Tüm statta duyuldu
20 Aralık 2020 Pazar

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Sarı lacivertli takımda saha içinde yaşanan bir tartışma gözlerden kaçmadı. İşte Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Erol Bulut arasında yaşanan tartışmanın detayları...

<p>Süper Ligdeki son 4 deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilmesiyle dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.</p>
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Süper Ligdeki son 4 deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilmesiyle dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

<p>Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi. </p>
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Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi. 

<p>Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.</p>
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Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.

<p>Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.</p>
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Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

<p><b>FERDİ-MERT HAKAN TARTIŞMASI</b><br></p><p><br></p><p>Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu.</p>
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FERDİ-MERT HAKAN TARTIŞMASI


Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu.

<p>Erol Bulut'un yanına gitti </p><p>Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra kulübeye yöneldi. Mert Hakan hocası Erol Bulut'un yanına gitti.</p>
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Erol Bulut'un yanına gitti

Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra kulübeye yöneldi. Mert Hakan hocası Erol Bulut'un yanına gitti.

<p><b>'HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ'</b><br></p><p><br></p><p>Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, <b>'Hocam vallahi böyle olmaz' </b>dedi. </p>
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'HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ'


Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, 'Hocam vallahi böyle olmaz' dedi. 

<p>Ferdi Kadıoğlu, ilk 45 dakikanın ardından yerini Mame Thiam'a bıraktı. </p><p><br></p><p>Sporx</p>
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Ferdi Kadıoğlu, ilk 45 dakikanın ardından yerini Mame Thiam'a bıraktı.


Sporx

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