Süper Ligdeki son 4 deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilmesiyle dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi.
Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.
Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.
FERDİ-MERT HAKAN TARTIŞMASI
Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu.
Erol Bulut'un yanına gitti
Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra kulübeye yöneldi. Mert Hakan hocası Erol Bulut'un yanına gitti.
'HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ'
Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, 'Hocam vallahi böyle olmaz' dedi.
Ferdi Kadıoğlu, ilk 45 dakikanın ardından yerini Mame Thiam'a bıraktı.
Sporx