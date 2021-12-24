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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! John Terry...

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! John Terry...
24 Aralık 2021 Cuma

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü eski futbolcu John Terry'yi gündemine aldı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry, Fenerbahçe'yi Diego Lugano'ya sordu.

<p>Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen <b>Fenerbahçe</b>, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör <b>Vitor Pereira</b> yollarını ayırmıştı. </p>
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Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı.

<p>Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.</p>
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Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

<p><b>'FENERBAHÇE'Yİ SORDU'</b></p><p><br></p><p><b><i>Skorer'in edindiği bilgiye göre;</i></b> sarı lacivertlerin efsane oyuncusu <b>Diego Lugano</b>'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı <b>John Terry</b>, Fenerbahçe'yi sordu.</p>
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'FENERBAHÇE'Yİ SORDU'


Skorer'in edindiği bilgiye göre; sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.

<p><b>ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR</b></p><p><br></p><p>İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. </p>
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ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR


İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı.

<p><b>Aston Villa</b>'da yardımcı antrenörlük görevi yapan <b>John Terry</b>'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.</p>
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Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

<p><b>SPORTİF DİREKTÖR LUGANO</b></p><p><br></p><p>İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde <b>Diego Lugano</b> ile birlikte çalışacağı belirtildi.</p>
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SPORTİF DİREKTÖR LUGANO


İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.

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