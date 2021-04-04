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Fenerbahçe'de tüm yollar Löw'e çıkıyor

Fenerbahçe'de tüm yollar Löw'e çıkıyor
04 Nisan 2021 Pazar

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun aklındaki ilk hoca Joachim Löw...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrasında sportif direktör Emre Belözoğlu, takımın başına geçmişti.
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrasında sportif direktör Emre Belözoğlu, takımın başına geçmişti.

<p>Daha sonra da Belözoğlu'nun yardımcılığına Pro Lisans sahibi olan ve uzun yıllardır Almanya'da çalışan Erdinç Sözer getirilmişti.</p>
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Daha sonra da Belözoğlu'nun yardımcılığına Pro Lisans sahibi olan ve uzun yıllardır Almanya'da çalışan Erdinç Sözer getirilmişti.

<p>Uzun süredir takımda Alman ekolünü uygulamaya sokmak isteyen Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in transferi sonrası bir de Sözer'i teknik ekibin içine sokarak, bu anlamda ikinci adımını attı.</p>
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Uzun süredir takımda Alman ekolünü uygulamaya sokmak isteyen Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in transferi sonrası bir de Sözer'i teknik ekibin içine sokarak, bu anlamda ikinci adımını attı.

<p>Almanya'da Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Sözer'in, gelecek sezon da yardımcılık görevini üstlenmesi beklenirken, teknik direktörlük koltuğuna da bir Alman'ın geçmesi planlanıyor.</p>
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Almanya'da Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Sözer'in, gelecek sezon da yardımcılık görevini üstlenmesi beklenirken, teknik direktörlük koltuğuna da bir Alman'ın geçmesi planlanıyor.

<p>İşte bu doğrultuda en iyi ismi getirmek isteyen Koç ve Belözoğlu'nun aklındaki ilk hoca, elbette Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw...</p>
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İşte bu doğrultuda en iyi ismi getirmek isteyen Koç ve Belözoğlu'nun aklındaki ilk hoca, elbette Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw...

<p><b>TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ BİLİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Panzerler'le büyük başarılar yakalayan ve EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılma kararı alan Löw'ün, yeniden Sarı-Lacivertli renklerle buluşması için gerekli hamlelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.</p>
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TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ BİLİYOR


Panzerler'le büyük başarılar yakalayan ve EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılma kararı alan Löw'ün, yeniden Sarı-Lacivertli renklerle buluşması için gerekli hamlelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

<p>1998-99 sezonunda Kanarya'nın başında olan 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de ayrıca Adanaspor'u çalıştırdı. </p>
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1998-99 sezonunda Kanarya'nın başında olan 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de ayrıca Adanaspor'u çalıştırdı.

<p>Artık kulüp takımı çalıştırmaya sıcak bakan Löw'ü, Avrupa'dan da başka kulüplerin istediği konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin ise onu yeniden kulübe kazandırmak adına tüm imkanları kullanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.</p><p><br></p><p>Fanatik<br></p>
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Artık kulüp takımı çalıştırmaya sıcak bakan Löw'ü, Avrupa'dan da başka kulüplerin istediği konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin ise onu yeniden kulübe kazandırmak adına tüm imkanları kullanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.


Fanatik

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