Altay Bayındır
Mevki: Kaleci
Doğum tarihi: 14 Nis 1998
22 yaşında
Oytun Özdoğan
Mevki: Kaleci
Doğum tarihi:16 Haz 1998
22 yaşında
Harun Tekin
Mevki: Kaleci
Doğum tarihi:17 Haz 1989
31 yaşında
Muhammed Gümüşkaya
Mevki: Sağ açık
Doğum tarihi:1 Oca 2001
19 yaşında
Nabil Dirar
Mevki: Sağ bek / Sağ açık
Doğum tarihi:25 Şub 1986
34 yaşında
Luiz Gustavo
Mevki: Ön libero
Doğum tarihi:23 Tem 1987
33 yaşında
Deniz Türüç
Mevki: Sağ/Sol açık
Doğum tarihi:29 Oca 1993
27 yaşında
Ömer Faruk Beyaz
Mevki: 10 numara
Doğum tarihi:29 Ağu 2003
16 yaşında
Gökhan Gönül
Mevki: Sağ bek
Doğum tarihi:4 Oca 1985
35 yaşında
Barış Sungur
Mevki: Forvet
Doğum tarihi:28 Şub 2002
18 yaşında
Vedat Muriç
Mevki: Forvet
Doğum tarihi:24 Nis 1994
26 yaşında
Jose Sosa
Mevki: Orta saha
Doğum tarihi:19 Haz 1985
35 yaşında
Ferdi Kadıoğlu
Mevki: 10 numara / Sağ açık
Doğum tarihi:7 Eki 1999
20 yaşında
İsmail Yüksek
Mevki: Ön libero
Doğum tarihi:26 Oca 1999
21 yaşında
Okan Turp
Mevki: Stoper
Doğum tarihi:27 Ağu 2000
19 yaşında
Sadık Çiftpınar
Mevki: Stoper
Doğum tarihi:1 Oca 1993
27 yaşında
Jailson
Mevki: Ön libero
Doğum tarihi:7 Eyl 1995
24 yaşında
Mert Hakan Yandaş
Mevki: 10 numara
Doğum tarihi:19 Ağu 1994
26 yaşında
Filip Novak
Mevki: Sol bek
Doğum tarihi:26 Haz 1990
30 yaşında
Oğuz Kaan Güçtekin
Mevki: Ön libero
Doğum tarihi:6 Nis 1999
21 yaşında
Mame Thiam
Mevki: Forvet
Doğum tarihi:9 Eki 1992
27 yaşında
Miha Zajc
Mevki: 10 numara
Doğum tarihi:1 Tem 1994
26 yaşında
Garry Rodrigues
Mevki: Sol / Sağ açık
Doğum tarihi:27 Kas 1990
29 yaşında
Michael Frey
Mevki: Forvet
Doğum tarihi:19 Tem 1994
26 yaşında
Sinan Gümüş
Mevki: Sol / Sağ açık
Doğum tarihi:15 Oca 1994
26 yaşında
Zanka
Mevki: Stoper
Doğum tarihi:23 Nis 1990
30 yaşında
Caner Erkin
Mevki: Sol bek
Doğum tarihi:4 Eki 1988
31 yaşında
Mevlüt Erdinç
Mevki: Forvet
Doğum tarihi:25 Şub 1987
33 yaşında
Murat Sağlam
Mevki: Sağ bek
Doğum tarihi: 10 Nis 1998
22 yaşında
Ozan Tufan
Mevki: Orta saha
Doğum tarihi:23 Mar 1995
25 yaşında
Serdar Aziz
Mevki: Stoper
Doğum tarihi:23 Eki 1990
29 yaşında
Tolgay Arslan
Mevki: Orta saha
Doğum tarihi:16 Ağu 1990
30 yaşında
Allahyar
Mevki: Forvet
Doğum tarihi:29 Haz 2001
19 yaşında
Fenerbahçe'nin takım yaş ortalaması 26