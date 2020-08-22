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  • Fenerbahçe'de yeni tartışma yaş ortalaması! Çarpıcı sonuç çıktı

Fenerbahçe'de yeni tartışma yaş ortalaması! Çarpıcı sonuç çıktı

Fenerbahçe'de yeni tartışma yaş ortalaması! Çarpıcı sonuç çıktı
22 Ağustos 2020 Cumartesi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri ve kadronun yaş ortalamasının yüksek olduğu iddia edilmişti. İşte futbolcuların yaşları ve takımın yaş ortalaması.

<p>Altay Bayındır</p><p>Mevki: Kaleci</p><p>Doğum tarihi: 14 Nis 1998 </p><p>22 yaşında</p>
1
/
34

Altay Bayındır

Mevki: Kaleci

Doğum tarihi: 14 Nis 1998

22 yaşında

<p>Oytun Özdoğan</p><p>Mevki: Kaleci</p><p>Doğum tarihi:16 Haz 1998</p><p>22 yaşında</p>
2
/
34

Oytun Özdoğan

Mevki: Kaleci

Doğum tarihi:16 Haz 1998

22 yaşında

<p>Harun Tekin</p><p>Mevki: Kaleci</p><p>Doğum tarihi:17 Haz 1989</p><p>31 yaşında</p>
3
/
34

Harun Tekin

Mevki: Kaleci

Doğum tarihi:17 Haz 1989

31 yaşında

<p>Muhammed Gümüşkaya</p><p>Mevki: Sağ açık</p><p>Doğum tarihi:1 Oca 2001</p><p>19 yaşında</p>
4
/
34

Muhammed Gümüşkaya

Mevki: Sağ açık

Doğum tarihi:1 Oca 2001

19 yaşında

<p>Nabil Dirar</p><p>Mevki: Sağ bek / Sağ açık</p><p>Doğum tarihi:25 Şub 1986</p><p>34 yaşında</p>
5
/
34

Nabil Dirar

Mevki: Sağ bek / Sağ açık

Doğum tarihi:25 Şub 1986

34 yaşında

<p>Luiz Gustavo</p><p>Mevki: Ön libero</p><p>Doğum tarihi:23 Tem 1987</p><p>33 yaşında</p>
6
/
34

Luiz Gustavo

Mevki: Ön libero

Doğum tarihi:23 Tem 1987

33 yaşında

<p>Deniz Türüç</p><p>Mevki: Sağ/Sol açık</p><p>Doğum tarihi:29 Oca 1993</p><p>27 yaşında</p>
7
/
34

Deniz Türüç

Mevki: Sağ/Sol açık

Doğum tarihi:29 Oca 1993

27 yaşında

<p>Ömer Faruk Beyaz</p><p>Mevki: 10 numara</p><p>Doğum tarihi:29 Ağu 2003</p><p>16 yaşında</p>
8
/
34

Ömer Faruk Beyaz

Mevki: 10 numara

Doğum tarihi:29 Ağu 2003

16 yaşında

<p>Gökhan Gönül</p><p>Mevki: Sağ bek</p><p>Doğum tarihi:4 Oca 1985</p><p>35 yaşında</p>
9
/
34

Gökhan Gönül

Mevki: Sağ bek

Doğum tarihi:4 Oca 1985

35 yaşında

<p>Barış Sungur</p><p>Mevki: Forvet</p><p>Doğum tarihi:28 Şub 2002</p><p>18 yaşında</p>
10
/
34

Barış Sungur

Mevki: Forvet

Doğum tarihi:28 Şub 2002

18 yaşında

<p>Vedat Muriç</p><p>Mevki: Forvet</p><p>Doğum tarihi:24 Nis 1994</p><p>26 yaşında</p>
11
/
34

Vedat Muriç

Mevki: Forvet

Doğum tarihi:24 Nis 1994

26 yaşında

<p>Jose Sosa</p><p>Mevki: Orta saha</p><p>Doğum tarihi:19 Haz 1985</p><p>35 yaşında</p>
12
/
34

Jose Sosa

Mevki: Orta saha

Doğum tarihi:19 Haz 1985

35 yaşında

<p>Ferdi Kadıoğlu</p><p>Mevki: 10 numara / Sağ açık</p><p>Doğum tarihi:7 Eki 1999</p><p>20 yaşında</p>
13
/
34

Ferdi Kadıoğlu

Mevki: 10 numara / Sağ açık

Doğum tarihi:7 Eki 1999

20 yaşında

<p>İsmail Yüksek</p><p>Mevki: Ön libero</p><p>Doğum tarihi:26 Oca 1999</p><p>21 yaşında</p>
14
/
34

İsmail Yüksek

Mevki: Ön libero

Doğum tarihi:26 Oca 1999

21 yaşında

<p>Okan Turp</p><p>Mevki: Stoper</p><p>Doğum tarihi:27 Ağu 2000</p><p>19 yaşında</p>
15
/
34

Okan Turp

Mevki: Stoper

Doğum tarihi:27 Ağu 2000

19 yaşında

<p>Sadık Çiftpınar</p><p>Mevki: Stoper</p><p>Doğum tarihi:1 Oca 1993</p><p>27 yaşında</p>
16
/
34

Sadık Çiftpınar

Mevki: Stoper

Doğum tarihi:1 Oca 1993

27 yaşında

<p>Jailson</p><p>Mevki: Ön libero</p><p>Doğum tarihi:7 Eyl 1995</p><p>24 yaşında</p>
17
/
34

Jailson

Mevki: Ön libero

Doğum tarihi:7 Eyl 1995

24 yaşında

<p>Mert Hakan Yandaş</p><p>Mevki: 10 numara</p><p>Doğum tarihi:19 Ağu 1994</p><p>26 yaşında</p>
18
/
34

Mert Hakan Yandaş

Mevki: 10 numara

Doğum tarihi:19 Ağu 1994

26 yaşında

<p>Filip Novak</p><p>Mevki: Sol bek</p><p>Doğum tarihi:26 Haz 1990</p><p>30 yaşında</p>
19
/
34

Filip Novak

Mevki: Sol bek

Doğum tarihi:26 Haz 1990

30 yaşında

<p>Oğuz Kaan Güçtekin</p><p>Mevki: Ön libero</p><p>Doğum tarihi:6 Nis 1999</p><p>21 yaşında</p>
20
/
34

Oğuz Kaan Güçtekin

Mevki: Ön libero

Doğum tarihi:6 Nis 1999

21 yaşında

<p>Mame Thiam</p><p>Mevki: Forvet</p><p>Doğum tarihi:9 Eki 1992</p><p>27 yaşında</p>
21
/
34

Mame Thiam

Mevki: Forvet

Doğum tarihi:9 Eki 1992

27 yaşında

<p>Miha Zajc</p><p>Mevki: 10 numara</p><p>Doğum tarihi:1 Tem 1994</p><p>26 yaşında</p>
22
/
34

Miha Zajc

Mevki: 10 numara

Doğum tarihi:1 Tem 1994

26 yaşında

<p>Garry Rodrigues</p><p>Mevki: Sol / Sağ açık</p><p>Doğum tarihi:27 Kas 1990</p><p>29 yaşında</p>
23
/
34

Garry Rodrigues

Mevki: Sol / Sağ açık

Doğum tarihi:27 Kas 1990

29 yaşında

<p>Michael Frey</p><p>Mevki: Forvet</p><p>Doğum tarihi:19 Tem 1994</p><p>26 yaşında</p>
24
/
34

Michael Frey

Mevki: Forvet

Doğum tarihi:19 Tem 1994

26 yaşında

<p>Sinan Gümüş</p><p>Mevki: Sol / Sağ açık</p><p>Doğum tarihi:15 Oca 1994</p><p>26 yaşında</p>
25
/
34

Sinan Gümüş

Mevki: Sol / Sağ açık

Doğum tarihi:15 Oca 1994

26 yaşında

<p>Zanka</p><p>Mevki: Stoper</p><p>Doğum tarihi:23 Nis 1990</p><p>30 yaşında</p>
26
/
34

Zanka

Mevki: Stoper

Doğum tarihi:23 Nis 1990

30 yaşında

<p>Caner Erkin</p><p>Mevki: Sol bek</p><p>Doğum tarihi:4 Eki 1988</p><p>31 yaşında</p>
27
/
34

Caner Erkin

Mevki: Sol bek

Doğum tarihi:4 Eki 1988

31 yaşında

<p>Mevlüt Erdinç</p><p>Mevki: Forvet</p><p>Doğum tarihi:25 Şub 1987</p><p>33 yaşında</p>
28
/
34

Mevlüt Erdinç

Mevki: Forvet

Doğum tarihi:25 Şub 1987

33 yaşında

<p>Murat Sağlam</p><p>Mevki: Sağ bek</p><p>Doğum tarihi: 10 Nis 1998</p><p>22 yaşında</p>
29
/
34

Murat Sağlam

Mevki: Sağ bek

Doğum tarihi: 10 Nis 1998

22 yaşında

<p>Ozan Tufan</p><p>Mevki: Orta saha</p><p>Doğum tarihi:23 Mar 1995</p><p>25 yaşında</p>
30
/
34

Ozan Tufan

Mevki: Orta saha

Doğum tarihi:23 Mar 1995

25 yaşında

<p>Serdar Aziz</p><p>Mevki: Stoper</p><p>Doğum tarihi:23 Eki 1990</p><p>29 yaşında</p>
31
/
34

Serdar Aziz

Mevki: Stoper

Doğum tarihi:23 Eki 1990

29 yaşında

<p>Tolgay Arslan</p><p>Mevki: Orta saha</p><p>Doğum tarihi:16 Ağu 1990</p><p>30 yaşında</p>
32
/
34

Tolgay Arslan

Mevki: Orta saha

Doğum tarihi:16 Ağu 1990

30 yaşında

<p>Allahyar</p><p>Mevki: Forvet</p><p>Doğum tarihi:29 Haz 2001</p><p>19 yaşında</p>
33
/
34

Allahyar

Mevki: Forvet

Doğum tarihi:29 Haz 2001

19 yaşında

<p>Fenerbahçe'nin takım yaş ortalaması 26</p>
34
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34

Fenerbahçe'nin takım yaş ortalaması 26

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