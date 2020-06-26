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Fenerbahçe'den 3 transfer daha! Emre Belözoğlu söz kesti

Fenerbahçe'den 3 transfer daha! Emre Belözoğlu söz kesti
26 Haziran 2020 Cuma

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasının önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Mert Hakan'dan sonra 3 ismi daha bitirmeye çalışıyor.

<p>Yeni sezon planlaması için uzun bir süredir çalışma içerisinde olan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, transferde yerli oyunculara yöneleceğini açıklamıştı.</p>
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Yeni sezon planlaması için uzun bir süredir çalışma içerisinde olan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, transferde yerli oyunculara yöneleceğini açıklamıştı.

<p>Bu doğrultuda ilk ve flaş hamle Mert Hakan Yandaş’la geldi. Galatasaray’ın listesinde 1 numara olan oyuncuyu ikna edip imza attıran Sarı- Lacivertliler’de yerli harekatı devam edecek.</p>
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Bu doğrultuda ilk ve flaş hamle Mert Hakan Yandaş’la geldi. Galatasaray’ın listesinde 1 numara olan oyuncuyu ikna edip imza attıran Sarı- Lacivertliler’de yerli harekatı devam edecek.

<p>İşte o isimler...</p>
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İşte o isimler...

<p>Beşiktaş’la sözleşmesi lig sonunda bitecek olan oyuncunun takımından ayrılacağını menajeri net bir dille açıklamıştı. <br></p>
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Beşiktaş’la sözleşmesi lig sonunda bitecek olan oyuncunun takımından ayrılacağını menajeri net bir dille açıklamıştı. 

<p>Bu gelişmenin ardından devreye giren Fenerbahçe, Caner’le söz kesti.<br></p>
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Bu gelişmenin ardından devreye giren Fenerbahçe, Caner’le söz kesti.

<p>Sezon biter bitmez Caner Erkin, kendisini yeniden Fenerbahçeli yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.<br></p>
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Sezon biter bitmez Caner Erkin, kendisini yeniden Fenerbahçeli yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

<p><b>SİNAN GÜMÜŞ</b><br></p><p>Devre arasında geldiği Antalyaspor’da attığı 5 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş, Fenerbahçe’nin planlanlarındaki önemli isimlerden.</p>
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SİNAN GÜMÜŞ

Devre arasında geldiği Antalyaspor’da attığı 5 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş, Fenerbahçe’nin planlanlarındaki önemli isimlerden.

<p>Emre Belözoğlu’nun aynı Mert Hakan’da olduğu gibi bizzat yürüttüğü görüşmelerde Sinan’la her konuda anlaştığı öğrenildi.</p>
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Emre Belözoğlu’nun aynı Mert Hakan’da olduğu gibi bizzat yürüttüğü görüşmelerde Sinan’la her konuda anlaştığı öğrenildi.

<p>Sarı-Lacivertliler, oyuncunun bonservisini elinde tutan Genoa’yla görüşmelerde de önemli mesafe kat etti.</p>
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Sarı-Lacivertliler, oyuncunun bonservisini elinde tutan Genoa’yla görüşmelerde de önemli mesafe kat etti.

<p><b>MERT ÇETİN</b><br></p><p>Fenerbahçe’nin çok uzun bir süredir listesinde bulunan Mert Çetin için de çalışmalar devam ediyor.</p>
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MERT ÇETİN

Fenerbahçe’nin çok uzun bir süredir listesinde bulunan Mert Çetin için de çalışmalar devam ediyor.

<p>Roma, genç stoperi kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Mert, Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyordu. Emre Belözoğlu bu transferde de devrede ve Mert’le her gün görüşüyor.</p>
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Roma, genç stoperi kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Mert, Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyordu. Emre Belözoğlu bu transferde de devrede ve Mert’le her gün görüşüyor.

<p>Fanatik'in haberine göre, Oyuncuyu ikna edip sonrasında Roma’yla kiralık anlaşması yapmak istiyor.</p>
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Fanatik'in haberine göre, Oyuncuyu ikna edip sonrasında Roma’yla kiralık anlaşması yapmak istiyor.

<p>Caner Erkin Fenerbahçe'den ayrıldığı dönem Aziz Yıldırım beni istemedi demişti.</p>
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Caner Erkin Fenerbahçe'den ayrıldığı dönem Aziz Yıldırım beni istemedi demişti.

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