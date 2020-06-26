Yeni sezon planlaması için uzun bir süredir çalışma içerisinde olan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, transferde yerli oyunculara yöneleceğini açıklamıştı.
Bu doğrultuda ilk ve flaş hamle Mert Hakan Yandaş’la geldi. Galatasaray’ın listesinde 1 numara olan oyuncuyu ikna edip imza attıran Sarı- Lacivertliler’de yerli harekatı devam edecek.
İşte o isimler...
Beşiktaş’la sözleşmesi lig sonunda bitecek olan oyuncunun takımından ayrılacağını menajeri net bir dille açıklamıştı.
Bu gelişmenin ardından devreye giren Fenerbahçe, Caner’le söz kesti.
Sezon biter bitmez Caner Erkin, kendisini yeniden Fenerbahçeli yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.
SİNAN GÜMÜŞ
Devre arasında geldiği Antalyaspor’da attığı 5 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş, Fenerbahçe’nin planlanlarındaki önemli isimlerden.
Emre Belözoğlu’nun aynı Mert Hakan’da olduğu gibi bizzat yürüttüğü görüşmelerde Sinan’la her konuda anlaştığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, oyuncunun bonservisini elinde tutan Genoa’yla görüşmelerde de önemli mesafe kat etti.
MERT ÇETİN
Fenerbahçe’nin çok uzun bir süredir listesinde bulunan Mert Çetin için de çalışmalar devam ediyor.
Roma, genç stoperi kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Mert, Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyordu. Emre Belözoğlu bu transferde de devrede ve Mert’le her gün görüşüyor.
Fanatik'in haberine göre, Oyuncuyu ikna edip sonrasında Roma’yla kiralık anlaşması yapmak istiyor.
Caner Erkin Fenerbahçe'den ayrıldığı dönem Aziz Yıldırım beni istemedi demişti.