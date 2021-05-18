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ABOUBAKAR TOPU YÖNETİME ATMIŞTI





Kamerunlu oyuncu, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, 'Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım' demişti.