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Fenerbahçe'den Aboubakar'a teklif

Fenerbahçe'den Aboubakar'a teklif
18 Mayıs 2021 Salı

Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte sarı lacivertlilerin Kamerunlu golcü için yaptığı teklif...

<p>Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.</p>
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Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

<p><b>ABOUBAKAR TOPU YÖNETİME ATMIŞTI</b></p><p><br></p><p>Kamerunlu oyuncu, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, 'Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım' demişti.</p>
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ABOUBAKAR TOPU YÖNETİME ATMIŞTI


Kamerunlu oyuncu, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, 'Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım' demişti.

<p>Sözleşmesinde <b>'30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar'</b> maddesi bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için serbest oyuncu statüsü kazandı.</p>
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Sözleşmesinde '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için serbest oyuncu statüsü kazandı.

<p>Siyah Beyazlılar'dan geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Aboubakar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Arap yarım adasından teklifler bulunduğu öğrenildi.</p>
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Siyah Beyazlılar'dan geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Aboubakar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Arap yarım adasından teklifler bulunduğu öğrenildi.

<p>Aboubakar'ın menajeri yıllık 3.5 milyon euro talep ederken Fenerbahçe 2,5 milyon, Beşiktaş ise 2 milyon euroluk teklifte bulundu.</p>
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Aboubakar'ın menajeri yıllık 3.5 milyon euro talep ederken Fenerbahçe 2,5 milyon, Beşiktaş ise 2 milyon euroluk teklifte bulundu.

<p>Beşiktaş'ta bu sezon 26 lig maçına çıkan Vincent Aboubakar, 15 gol atarken 5 de asist yapmıştı. </p>
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Beşiktaş'ta bu sezon 26 lig maçına çıkan Vincent Aboubakar, 15 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

<p>Kamerunlu oyuncu, Siyah Beyazlılar'la çıktığı 3 kupa maçında da 1 gol kaydetmişti.</p><p><br></p><p>Ajansspor</p>
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Kamerunlu oyuncu, Siyah Beyazlılar'la çıktığı 3 kupa maçında da 1 gol kaydetmişti.


Ajansspor

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