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Siyah-Beyazlılar'la 350 bin Euro maaşa anlaşan ancak o dönemki yönetimden, 'Başarılı bir performans sergilersen maaşını artırırız' sözüyle kariyerinde yeni bir sayfa açan yetenekli futbolcu, zam için gerekli koşulları yerine getirse de istediğini alamadı.