İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı şoke eden Emre Kılınç hamlesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı şoke eden Emre Kılınç hamlesi
27 Haziran 2020 Cumartesi

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptırarak transferde ezeli rakibinden ağır bir darbe alan Galatasaray'da şimdi de Emre Kılınç şoku yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Emre ile temasa geçti ve Galatasaray'da çok daha cazip bir teklif sundu.

<p>İki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan <b>Fenerbahçe</b>, transferde gözünü kararttı. </p>
1
/
8

İki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. 

<p>Sarı-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş’ın ardından<b> Emre Kılınç</b>’ı da ezeli rakibi <b>Galatasaray</b>’ın elinden kapmak için düğmeye bastı.</p>
2
/
8

Sarı-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş’ın ardından Emre Kılınç’ı da ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapmak için düğmeye bastı.

<p>İddiaya göre Fenerbahçe’nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından <b>Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılar’ın telefonlarını açmamaya başladı!</b></p>
3
/
8

İddiaya göre Fenerbahçe’nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılar’ın telefonlarını açmamaya başladı!

<p>Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan’da olduğu gibi <b>Galatasaray’dan çok daha cazip bir teklif</b> sunduğu öne sürüldü.</p>
4
/
8

Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan’da olduğu gibi Galatasaray’dan çok daha cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü.

<p>Bu gelişme sonrası kafası karışan <b>Emre Kılınç’ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi.</b></p>
5
/
8

Bu gelişme sonrası kafası karışan Emre Kılınç’ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi.

<p>Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı öğrenildi.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
6
/
8

Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı öğrenildi.


Fanatik

7
/
8

8
/
8

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.