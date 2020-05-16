Divan Kurulu'nda dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör arayışlarıyla ilgili sözleri büyük dikkat çekti.
'Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var' diyen Koç, 'Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takımda rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek bir hoca arıyoruz.
Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir isim olabilir. Ancak acelemiz yok. Sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki yılı da kaybetmek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.
YABANCILAR ALTERNATİF
Koç'un bu sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerin görüştüğü 3 isimle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Kulislerde son dönemde en çok konuşulan teknik adam olan Okan Buruk'un Koç'un listesinde ilk sırayı aldığı ileri sürüldü.
EMRE, OKAN BURUK'TA ISRARLI
Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Buruk konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve ligde şampiyonluk yarışı veren Buruk'un ardından listede iki yabancı yer alıyor.
BJELICA VE REBROV DİĞER ADAYLAR
Koç'un daha önce 3 görüşme yaptığı Nenad Bjelica ile Ukrayna'da Dinamo Kiev ile adından söz ettiren Rebrov'un diğer adaylar olduğu kaydediliyor.
BJELICA BOŞTA, REBROV HAZIR
Zagreb'le yollarını ayıran Nenad Bjelica, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den haber beklediğini belirtmişti.
Dinamo Kiev'de 2014-16 sezonları arasında iki şampiyonluk yaşayan ve Shakhtar'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun saltanatına son veren isim olarak bilinen Rebrov, son iki yıldır Macar ekibi Ferençvaroş'u çalıştırıyor.
45 yaşındaki hocanın futbolculuk döneminde oynadığı F.Bahçe'de teknik adam olarak görev yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.
YERLİLERE ODAKLANDIK
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Koç, 'Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz. Zaten bayramdan sonra da gelişmeleri aktarmak istiyorum.
Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. FIFA'nın virüs nedeniyle farklı bir transfer stratejisi olacak. O yüzden şu an yerlilere odaklanmış durumdayız' dedi.
O İSİM ORTAYA ÇIKTI
Ali Koç, geçtiğimiz ay bir teknik adamla anlaştıklarını da söyledi. EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle planların değiştiğini belirten Koç'un anlaştığı o ismin Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in olduğu iddia edildi.
BURASI OBRA'NIN EVİ
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sezon sonu bitecek sözleşmesine de değinen Koç, şunları söyledi: 'Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir.'
MAAŞLAR ÖDENDİ
Başkan Ali Koç, futbolcularla maaş pazarlığı yapmadıklarının da altını çizdi, şunları ekledi: 'Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Kalan ayları da ödedikten sonra masaya oturacağız. Sponsorlar ufak ufak başladılar önümüzdeki sezon için çekincelerini belirtmeye. Bizde bu sezon tüm oyuncular 3 milyon euro'nun altında alıyor. Bunu daha da aşağılara çekmemiz lazım. İlerleyen süreçte en yüksek maaş alacak oyuncu 2-2.2 milyon euro civarı alacak.'
GÖKHAN CEVABI: ANLAŞILDI!
Ali Koç, bir üyenin 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' yorumunu 'Anlaşıldı' diye cevapladı.
Fenerbahçe Başkanı, Bjelica'nın göreve gelmesini isteyen bir üyeye de şu yanıtı verdi: 'Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli.'
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