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MAAŞLAR ÖDENDİ





Başkan Ali Koç, futbolcularla maaş pazarlığı yapmadıklarının da altını çizdi, şunları ekledi: 'Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Kalan ayları da ödedikten sonra masaya oturacağız. Sponsorlar ufak ufak başladılar önümüzdeki sezon için çekincelerini belirtmeye. Bizde bu sezon tüm oyuncular 3 milyon euro'nun altında alıyor. Bunu daha da aşağılara çekmemiz lazım. İlerleyen süreçte en yüksek maaş alacak oyuncu 2-2.2 milyon euro civarı alacak.'