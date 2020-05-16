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Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası

Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası
16 Mayıs 2020 Cumartesi

Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörde aradığı kriterleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un olduğu öğrenildi. Buruk için Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu ancak iki teknik direktörle daha görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. İşte o isimler...

<p>Divan Kurulu'nda dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör arayışlarıyla ilgili sözleri büyük dikkat çekti.</p>
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Divan Kurulu'nda dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör arayışlarıyla ilgili sözleri büyük dikkat çekti.

<p><b>'Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var' </b>diyen Koç, 'Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takımda rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek bir hoca arıyoruz.</p>
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'Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var' diyen Koç, 'Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takımda rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek bir hoca arıyoruz.

<p>Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir isim olabilir. Ancak acelemiz yok. Sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki yılı da kaybetmek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.</p>
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Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir isim olabilir. Ancak acelemiz yok. Sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki yılı da kaybetmek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

<p><b>YABANCILAR ALTERNATİF</b></p><p><br></p><p>Koç'un bu sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerin görüştüğü 3 isimle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Kulislerde son dönemde en çok konuşulan teknik adam olan <b>Okan Buruk'un Koç'un listesinde ilk sırayı aldığı ileri sürüldü.</b></p>
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YABANCILAR ALTERNATİF


Koç'un bu sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerin görüştüğü 3 isimle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Kulislerde son dönemde en çok konuşulan teknik adam olan Okan Buruk'un Koç'un listesinde ilk sırayı aldığı ileri sürüldü.

<p><b>EMRE, OKAN BURUK'TA ISRARLI</b></p><p><br></p><p>Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Buruk konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.</p>
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EMRE, OKAN BURUK'TA ISRARLI


Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Buruk konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

<p>Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve ligde şampiyonluk yarışı veren Buruk'un ardından listede iki yabancı yer alıyor.</p>
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Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve ligde şampiyonluk yarışı veren Buruk'un ardından listede iki yabancı yer alıyor.

<p><b>BJELICA VE REBROV DİĞER ADAYLAR</b></p><p><br></p><p>Koç'un daha önce 3 görüşme yaptığı Nenad Bjelica ile Ukrayna'da Dinamo Kiev ile adından söz ettiren Rebrov'un diğer adaylar olduğu kaydediliyor.</p>
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BJELICA VE REBROV DİĞER ADAYLAR


Koç'un daha önce 3 görüşme yaptığı Nenad Bjelica ile Ukrayna'da Dinamo Kiev ile adından söz ettiren Rebrov'un diğer adaylar olduğu kaydediliyor.

<p><b>BJELICA BOŞTA, REBROV HAZIR</b></p><p><br></p><p>Zagreb'le yollarını ayıran Nenad Bjelica, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den haber beklediğini belirtmişti.</p>
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BJELICA BOŞTA, REBROV HAZIR


Zagreb'le yollarını ayıran Nenad Bjelica, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den haber beklediğini belirtmişti.

<p>Dinamo Kiev'de 2014-16 sezonları arasında iki şampiyonluk yaşayan ve Shakhtar'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun saltanatına son veren isim olarak bilinen <b>Rebrov, son iki yıldır Macar ekibi Ferençvaroş'u çalıştırıyor.</b></p>
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Dinamo Kiev'de 2014-16 sezonları arasında iki şampiyonluk yaşayan ve Shakhtar'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun saltanatına son veren isim olarak bilinen Rebrov, son iki yıldır Macar ekibi Ferençvaroş'u çalıştırıyor.

<p>45 yaşındaki hocanın futbolculuk döneminde oynadığı <b>F.Bahçe'de teknik adam olarak görev yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.</b></p>
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45 yaşındaki hocanın futbolculuk döneminde oynadığı F.Bahçe'de teknik adam olarak görev yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.

<p><b>YERLİLERE ODAKLANDIK</b></p><p><br></p><p>Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Koç, 'Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz. Zaten bayramdan sonra da gelişmeleri aktarmak istiyorum.</p>
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YERLİLERE ODAKLANDIK


Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Koç, 'Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz. Zaten bayramdan sonra da gelişmeleri aktarmak istiyorum.

<p>Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. FIFA'nın virüs nedeniyle farklı bir transfer stratejisi olacak. O yüzden şu an yerlilere odaklanmış durumdayız' dedi.</p>
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Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. FIFA'nın virüs nedeniyle farklı bir transfer stratejisi olacak. O yüzden şu an yerlilere odaklanmış durumdayız' dedi.

<p><b>O İSİM ORTAYA ÇIKTI</b></p><p><br></p><p>Ali Koç, geçtiğimiz ay bir teknik adamla anlaştıklarını da söyledi. EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle planların değiştiğini belirten Koç'un anlaştığı o ismin Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü <b>Zlatko Dalic</b>'in olduğu iddia edildi.</p>
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O İSİM ORTAYA ÇIKTI


Ali Koç, geçtiğimiz ay bir teknik adamla anlaştıklarını da söyledi. EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle planların değiştiğini belirten Koç'un anlaştığı o ismin Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in olduğu iddia edildi.

<p><b>BURASI OBRA'NIN EVİ</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sezon sonu bitecek sözleşmesine de değinen Koç, şunları söyledi: 'Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir.'</p>
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BURASI OBRA'NIN EVİ


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sezon sonu bitecek sözleşmesine de değinen Koç, şunları söyledi: 'Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir.'

<p><b>MAAŞLAR ÖDENDİ</b></p><p><br></p><p>Başkan Ali Koç, futbolcularla maaş pazarlığı yapmadıklarının da altını çizdi, şunları ekledi: 'Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Kalan ayları da ödedikten sonra masaya oturacağız. Sponsorlar ufak ufak başladılar önümüzdeki sezon için çekincelerini belirtmeye. Bizde bu sezon tüm oyuncular 3 milyon euro'nun altında alıyor. Bunu daha da aşağılara çekmemiz lazım. İlerleyen süreçte en yüksek maaş alacak oyuncu 2-2.2 milyon euro civarı alacak.'</p>
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MAAŞLAR ÖDENDİ


Başkan Ali Koç, futbolcularla maaş pazarlığı yapmadıklarının da altını çizdi, şunları ekledi: 'Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Kalan ayları da ödedikten sonra masaya oturacağız. Sponsorlar ufak ufak başladılar önümüzdeki sezon için çekincelerini belirtmeye. Bizde bu sezon tüm oyuncular 3 milyon euro'nun altında alıyor. Bunu daha da aşağılara çekmemiz lazım. İlerleyen süreçte en yüksek maaş alacak oyuncu 2-2.2 milyon euro civarı alacak.'

<p><b>GÖKHAN CEVABI: ANLAŞILDI!</b></p><p><br></p><p>Ali Koç, bir üyenin <b>'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı'</b> yorumunu <b>'Anlaşıldı' </b>diye cevapladı. </p>
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GÖKHAN CEVABI: ANLAŞILDI!


Ali Koç, bir üyenin 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' yorumunu 'Anlaşıldı' diye cevapladı. 

<p>Fenerbahçe Başkanı, Bjelica'nın göreve gelmesini isteyen bir üyeye de şu yanıtı verdi: 'Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli.'</p><p>Fotomaç</p>
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Fenerbahçe Başkanı, Bjelica'nın göreve gelmesini isteyen bir üyeye de şu yanıtı verdi: 'Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli.'

Fotomaç

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