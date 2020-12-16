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Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi!

Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi!
16 Aralık 2020 Çarşamba

Bonservisi Monaco'da bulunan ve Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin de talip olduğu ortaya çıktı.

<p>Fenerbahçe'de ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. </p>
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Fenerbahçe'de ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. 

<p>Fenerbahçe'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki transfer yapmayı planladığı öğrenildi.</p>
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Fenerbahçe'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki transfer yapmayı planladığı öğrenildi.

<p>Sabah'ın haberine göre; Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.</p>
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Sabah'ın haberine göre; Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.

<p>Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. </p>
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Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. 

<p>Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Danimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.</p>
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Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Danimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.

<p>Kanat listesindeki bir diğer isim de geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru... </p>
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Kanat listesindeki bir diğer isim de geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru... 

<p>Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.</p>
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Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

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