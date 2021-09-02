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Fenerbahçe'den son gün bombası! Liverpool'un golcüsü geliyor

Fenerbahçe'den son gün bombası! Liverpool'un golcüsü geliyor
2 Eylül 2021 Perşembe

Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin, UEFA listesine yetiştirmek için bugün Divock Origi transferini de sonlandırmaya çalıştığı öğrenildi.

<p>Fenerbahçe tüm yaz boyunca beklenen santrfor bombasını bugün patlatmak için olağanüstü bir efor sarf ediyor... </p>
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Fenerbahçe tüm yaz boyunca beklenen santrfor bombasını bugün patlatmak için olağanüstü bir efor sarf ediyor...

<p>Gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un uçağı şu anda Liverpool'da. Divock Origi için son tur görüşmelerin sonucunu bekliyor.</p>
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Gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un uçağı şu anda Liverpool'da. Divock Origi için son tur görüşmelerin sonucunu bekliyor.

<p>Operasyonu İstanbul'dan yöneten isim Selahattin Baki. Karantina sorunu yaşamamak için İngiltere'ye gidemeyen Baki, Michael Edwards ile görüşüyor. Ali Koç ise Peter Moore'u aradı.</p>
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Operasyonu İstanbul'dan yöneten isim Selahattin Baki. Karantina sorunu yaşamamak için İngiltere'ye gidemeyen Baki, Michael Edwards ile görüşüyor. Ali Koç ise Peter Moore'u aradı.

<p>Gelen bilgilere göre görüşmeler oldukça hızlı ve pozitif şekilde ilerliyor.</p>
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Gelen bilgilere göre görüşmeler oldukça hızlı ve pozitif şekilde ilerliyor.

<p>Liverpool 17 uluslararası oyuncuya sahip olduğu için İngiltere Futbol Federasyonu'na 27 kişilik oyuncu listesi veremedi. </p>
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Liverpool 17 uluslararası oyuncuya sahip olduğu için İngiltere Futbol Federasyonu'na 27 kişilik oyuncu listesi veremedi.

<p>İngiliz ekibi son gün Loris Karius ve Divock Origi'yi elden çıkarmaya çalıştı. Beceremedi. </p>
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İngiliz ekibi son gün Loris Karius ve Divock Origi'yi elden çıkarmaya çalıştı. Beceremedi.

<p>Bu yüzden Origi için Liverpool Rusya ve Türkiye'den bazı takımlarla görüşüyor. Çünkü İngiltere Futbol Federasyonu'na adını vermeyecek.</p><p><br></p><p>Fotospor</p>
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Bu yüzden Origi için Liverpool Rusya ve Türkiye'den bazı takımlarla görüşüyor. Çünkü İngiltere Futbol Federasyonu'na adını vermeyecek.


Fotospor

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