Fenerbahçe tüm yaz boyunca beklenen santrfor bombasını bugün patlatmak için olağanüstü bir efor sarf ediyor...
Gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un uçağı şu anda Liverpool'da. Divock Origi için son tur görüşmelerin sonucunu bekliyor.
Operasyonu İstanbul'dan yöneten isim Selahattin Baki. Karantina sorunu yaşamamak için İngiltere'ye gidemeyen Baki, Michael Edwards ile görüşüyor. Ali Koç ise Peter Moore'u aradı.
Gelen bilgilere göre görüşmeler oldukça hızlı ve pozitif şekilde ilerliyor.
Liverpool 17 uluslararası oyuncuya sahip olduğu için İngiltere Futbol Federasyonu'na 27 kişilik oyuncu listesi veremedi.
İngiliz ekibi son gün Loris Karius ve Divock Origi'yi elden çıkarmaya çalıştı. Beceremedi.
Bu yüzden Origi için Liverpool Rusya ve Türkiye'den bazı takımlarla görüşüyor. Çünkü İngiltere Futbol Federasyonu'na adını vermeyecek.
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