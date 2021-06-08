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  • Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Portekiz ve Alman ekolü beklerken...

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Portekiz ve Alman ekolü beklerken...

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Portekiz ve Alman ekolü beklerken...
08 Haziran 2021 Salı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç Portekiz ve Alman ekolünü işaret etmişti. Ancak Koç 'Yeni hoca Balkan ülkelerinden bir isim de olabilir' dediği ve Zlatko Dalic'i takımın başına getirmek istediği ortaya çıktı.

<p>Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor.</p>
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor.

<p>Başkan Ali Koç'un <b>'Portekizli ve Alman ekolü' </b>açıklaması sonrası gözler bu iki ülkeye çevrilmişti ancak Başkan Koç, <b>'Başka bir ülkeden de olabilir'</b> hatırlatmasını yapmıştı.</p>
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Başkan Ali Koç'un 'Portekizli ve Alman ekolü' açıklaması sonrası gözler bu iki ülkeye çevrilmişti ancak Başkan Koç, 'Başka bir ülkeden de olabilir' hatırlatmasını yapmıştı.

<p><b>'BALKAN ÜLKELERİNDEN BİR İSİM DE OLABİLİR'</b></p><p><br></p><p>Geçtiğimiz hafta sandık kurulu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Ali Koç bu duruma vurgu yaparak, <b>'Yeni hoca Balkan ülkelerinden bir isim de olabilir'</b> dedi.</p>
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'BALKAN ÜLKELERİNDEN BİR İSİM DE OLABİLİR'


Geçtiğimiz hafta sandık kurulu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Ali Koç bu duruma vurgu yaparak, 'Yeni hoca Balkan ülkelerinden bir isim de olabilir' dedi.

<p><b>BAŞKANIN İŞARET ETTİĞİ İSİM DALIC</b></p><p><br></p><p>Koç'un işaret ettiği isim, Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü <b>Zlatko Dalic. </b></p>
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BAŞKANIN İŞARET ETTİĞİ İSİM DALIC


Koç'un işaret ettiği isim, Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic.

<p>Geçen sezon Dalic ile görüşülüp belli bir noktaya gelinmişti ancak EURO 2020'nin pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmesi sonrası Hırvat çalıştırıcı bu teklifi geri çevirmişti. </p>
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Geçen sezon Dalic ile görüşülüp belli bir noktaya gelinmişti ancak EURO 2020'nin pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmesi sonrası Hırvat çalıştırıcı bu teklifi geri çevirmişti.

<p>Hırvatistan ile EURO 2020'de mücadele verecek tecrübeli çalıştırıcı 2018 Dünya Kupası'ndaki gibi finale kadar ilerlemek istiyor.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Hırvatistan ile EURO 2020'de mücadele verecek tecrübeli çalıştırıcı 2018 Dünya Kupası'ndaki gibi finale kadar ilerlemek istiyor.


Milliyet

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