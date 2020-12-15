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'O ZAMAN KARIŞMIYORUM!'





Sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık 'Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum' dediği ortaya çıktı.