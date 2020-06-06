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Fenerbahçe'nin 10 numarası Chelsea'den geliyor

Fenerbahçe'nin 10 numarası Chelsea'den geliyor
06 Haziran 2020 Cumartesi

Yeni sezonda Nenad Bjelica'yı teknik direktörlüğe getirmeyi planlayan Fenerbahçe'ye, Hırvat teknik adamın bir '10 numara' önerdiği ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetim, Bjelica'nın bu önerisi üzerine bonservisi Chelsea'de olan Mario Pasalic'in transferi için düğmeye bastı.

Koronavirüsü vakalarının düşmesinin ardından 27. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.
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Koronavirüsü vakalarının düşmesinin ardından 27. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.

<p>Fotomaç'ın haberine göre dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.</p>
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Fotomaç'ın haberine göre dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.

<p>Sarı Lacivertli yönetim yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.</p>
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Sarı Lacivertli yönetim yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

<p>Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon için anlaşmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Hırvat teknik adamın tavsiye ettiği Mario Pasalic için düğmeye bastı.</p>
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Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon için anlaşmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Hırvat teknik adamın tavsiye ettiği Mario Pasalic için düğmeye bastı.

<p>Chelsea'nin geçen sezon İtalya ekibi Atalanta'ya kiraladığı oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübüyle temas kurdu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif yapıldı.</p>
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Chelsea'nin geçen sezon İtalya ekibi Atalanta'ya kiraladığı oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübüyle temas kurdu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif yapıldı.

<p>Bjelica'nın, <b>'Mutlaka alınmalı. Beklenen patlamayı Türkiye'de yapabilir'</b> dediği Pasalic konusunda Kanarya'nın önündeki en büyük engel kiralık oynadığı Atalanta'nın da onu istemesi. Ancak F.Bahçe'nin elindeki koz ise Bjelica olacak. </p>
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Bjelica'nın, 'Mutlaka alınmalı. Beklenen patlamayı Türkiye'de yapabilir' dediği Pasalic konusunda Kanarya'nın önündeki en büyük engel kiralık oynadığı Atalanta'nın da onu istemesi. Ancak F.Bahçe'nin elindeki koz ise Bjelica olacak. 

<p>Hırvat hocanın, 25 yaşındaki 10 numarayla yakın ilişki içinde olduğu belirtildi. </p>
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Hırvat hocanın, 25 yaşındaki 10 numarayla yakın ilişki içinde olduğu belirtildi. 

<p>Pasaliç, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol, 2 asisti var.</p>
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Pasaliç, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol, 2 asisti var.

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