10 / 15



'Göztepe, Antalya ve Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenil ve halen 'şampiyon olacağız' de. Bırakın bu işleri, bugün de gönderilmezse sene sonu daha farklı isimler gider bence...' sözleriyle Bulut'un gönderilmesi gerektiğini belirtti.

