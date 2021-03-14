Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kadıköy'de kazanamama serisi 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu sezon kendi evinde oynadığı 6 maçı kaybederek Kadıköy'de en fazla yenilgi aldığı sezonu yaşıyor.
Maç sonunda 58 puanda kalan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı kaydeden Novak, 35'inci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin gol sevinci kısa sürerken sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza sahasına gelen ortayı uzaklaştırmak isteyen Serdar Aziz, topu kendi ağlarına gönderdi.
Fenerbahçe bu mağlubiyetle Kadıköy'de 6. yenilgisini yaşadı ve evinde en fazla mağlup olduğu sezonu yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Bulut'un Mesut Özil'in yokluğunda Pelkas'ı sol kanatta oynatması da taraftarlar arasında çok tartışıldı.
İrfan Can Kahveci'yi yedek başlatan Bulut'un tercihi de eleştirildi.
Sosyal medyada birçok taraftar genç teknik adamın başarısız olduğunu ve takımın başından alınması gerektiği yönünde paylaşımda bulunurken bir mesaj da Serhat Akın'dan geldi.
SERHAT AKIN'DAN İSTİFA ÇAĞRISI
Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından 'erolbulutistifa' hashtag'iyle yaptığı paylaşımda...
'Göztepe, Antalya ve Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenil ve halen 'şampiyon olacağız' de. Bırakın bu işleri, bugün de gönderilmezse sene sonu daha farklı isimler gider bence...' sözleriyle Bulut'un gönderilmesi gerektiğini belirtti.
Serhat Akın, Erol Bulut'un daha önceki haftalarda da Kadıköy'de maç kaybetmesinin ardından yolların ayırılması gerektiğini ve Alman teknik adam Daum'un getirilmesini belirtmişti.
İşte p paylaşım:
Fenerbahçe 31. haftada Beşiktaş derbisine çıkacak.