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  • Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül planı bambaşkaymış! Sözleşmede dikkat çeken ayrıntı

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül planı bambaşkaymış! Sözleşmede dikkat çeken ayrıntı

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül planı bambaşkaymış! Sözleşmede dikkat çeken ayrıntı
07 Ağustos 2020 Cuma

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül Fenerbahçe'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin arkasında başka bir plan yattığı öğrenildi.

<p>Fenerbahçe Kulübü transfere hızlı başladı. <br></p>
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Fenerbahçe Kulübü transfere hızlı başladı. 

<p>Sarı-Lacivertliler ilk olarak Mert Hakan Yandaş transferini duyurmuştu.</p>
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Sarı-Lacivertliler ilk olarak Mert Hakan Yandaş transferini duyurmuştu.

<p>Ardından ise Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün transferi açıklandı.</p>
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Ardından ise Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün transferi açıklandı.

<p>Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün transferini sosyal medyadan özel bir video ile duyurmuştu.</p>
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Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün transferini sosyal medyadan özel bir video ile duyurmuştu.

<p>Görüntülerde Gökhan Gönül'ün, Fenerbahçe'den ayrıldığı sezon giydiği formayı çıkararak 12 numaralı yeni formasını giydiği anlar dikkat çekti.</p>
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Görüntülerde Gökhan Gönül'ün, Fenerbahçe'den ayrıldığı sezon giydiği formayı çıkararak 12 numaralı yeni formasını giydiği anlar dikkat çekti.

<p class='><b>1+1 YILLIK SÖZLEŞME </b></p><p>Söz konusu formanın Gökhan Gönül'ün evinde asılı olduğu belirtildi. Sosyal medyadan 'Sevgi Limit Tanımız Biz Fenerbahçeyiz' sloganıyla paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.</p>
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<p>Fenerbahçe Kulübü, 35 yaşındaki Gökhan Gönül'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın arkasında ise başka bir planın olduğu öğrenildi. </p>
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Fenerbahçe Kulübü, 35 yaşındaki Gökhan Gönül'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın arkasında ise başka bir planın olduğu öğrenildi. 

<p>A Spor'un haberine göre ise Sarı-Lacivertli kulübün tecrübeli futbolcuyla ilgili bir planı daha var.</p>
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A Spor'un haberine göre ise Sarı-Lacivertli kulübün tecrübeli futbolcuyla ilgili bir planı daha var.

<p>Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün önümüzdeki yıllarda teknik heyette görev almasını istiyor.</p>
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Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün önümüzdeki yıllarda teknik heyette görev almasını istiyor.

<p>Sözleşmede yer alan +1 yıllık anlaşmanın da bu sebeple yapıldığı belirtildi.<br></p>
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Sözleşmede yer alan +1 yıllık anlaşmanın da bu sebeple yapıldığı belirtildi.

<p>Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda ederken sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:<br></p>
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Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda ederken sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

<p>Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.’ demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.</p>
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Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.’ demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.

<p>Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.<br></p>
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Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.

<p><br></p><p>Tecrübeli futbol Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ise şunları söyledi:</p>
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Tecrübeli futbol Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ise şunları söyledi:

<p>'Ailesinden bir süre uzak kalmış ve sonunda yuvasına dönmüş biri olarak hislerimi açıklamak çok zor. Bu kadar mutlu, heyecanlı olduğum başka bir gün hatırlamıyorum. Jübile yapmak için değil şampiyon olmak için geri geliyorum.'</p>
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'Ailesinden bir süre uzak kalmış ve sonunda yuvasına dönmüş biri olarak hislerimi açıklamak çok zor. Bu kadar mutlu, heyecanlı olduğum başka bir gün hatırlamıyorum. Jübile yapmak için değil şampiyon olmak için geri geliyorum.'

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