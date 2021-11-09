Fenerbahçe'de 2 Temmuz'da Pereira'nın açıklanmasıyla kapanan hoca borsası yeniden açıldı. Yönetim dört koldan çalışmalara başladı. Daha önce görüşülen isimlerin yanı sıra yeni adaylar da masada. İşte Sarı-Lacivertliler ile anılan teknik adamlar...
HEDEFTE YİNE BİLİC
Fenerbahçe, Slaven Bilic için geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulundu. Hırvat teknik adam gelmeyi istese de Beijing Guoan ile anlaşamadı.
Bilic, yapılan görüşmelerin ardından Çin ekibinin başkanına, ocak ayına kadar takımda kalacağının sözünü verdi. Ancak Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik krizler ve kulüplerin birer birer iflas etmesiyle birlikte ayrılık tarihi erkene çekilebilir.
Fenerbahçe, Çin Ligi'nin ve Bilic'in durumunu yakından takip ediyor. Yönetim, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile temas kurup son gelişmeler hakkında bilgi almayı planlıyor. Eğer Beijing ile sorun çözülürse, Bilic bir numaralı aday olabilir.
HEYECANLI AMA RİSKLİ - ALEX
Tribünlerin Alanyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarındaki tepkisi takımdan ve Vitor Pereira'dan çok Ali Koç'aydı. Taraftarlar, 'Yönetim istifa' sözleriyle stadı inletti. Başkan Koç'un, 12. adamın gönlünü yeniden fethetmek için kulübün efsanesi olan Alex de Souza'yı da seçenekler arasında tuttuğu iddia edildi!
Teknik adamlık kariyerine Sao Paulo U20 Takımı'nda başlayan Sambacı, ilk sezonunda ekibini finale taşıdı. Finalde kupa için Internacional ile kozlar paylaşılacak. Alex'in avantajı büyük taraftar desteği, dezavantajı ise A takım seviyesinde tecrübesinin bulunmaması. Yönetim içinde bunun çok riskli seçim olacağı görüşü ağırlıkta.
FONSECA ZOR
Yaz döneminde kariyerli, Avrupa çapında bilinen birisimle anlaşma sağlanamamıştı. Bir kez daha böyle biri hoca için çaba sarf edilmesi ihtimaller dahilinde. Listenin başında Paulo Fonseca var. 48 yaşındaki çalıştırıcı Premier Lig'den istediği teklifi alamadı ve boşta kaldı. Adı Newcastle ile anılsa da sonuç çıkmadı. Yine de Fonseca, adaylar arasında ikna edilmesi en zor isim olarak görülüyor.
FİNK SON ÇARE
Menacerlerin önerdiği Thorsten Fink'e ise yönetim soğuk bakıyor. Alman teknik adam her ne kadar Basel'de peş peşe iki şampiyonluk yaşamış olsa da kariyeri düşüşte ve 1 yıldan fazla süredir takım çalıştırmıyor.
YURT İÇİNDE FAVORİ FARİOLİ
İtalyan çalıştırıcı, Karagümrük'te yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Henüz 32 yaşında olmasına rağmen şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Francesco Farioli, ülkesi İtalya'da da bazı takımlar tarafından takip ediliyor.
Genç ve başarıya aç olması, Karagümrük'e oynattığı futbol, oyuncularıyla ilişkileri ve daha önce Alanya'da yardımcı hoca olarak da çalışıp ligi uzun süredir tanıması, İtalyan hocayı en önemli adaylardan biri haline getirdi.
Ali Koç'un Farioli için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yapacağı kaydedildi. 32 yaşındaki çalıştırıcının en önemli handikabı ise UEFA Pro Lisansı'nın bulunmaması.
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