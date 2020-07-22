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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin de Mesut'un da kendine getirecek bir oraganizasyona ihtiyacı var. Daha oturmuş bir organizasyon Mesut Özil'e yarar. Bana doğru bir birliktelik olur gibi gelmiyor.