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  • Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Avrupa'nın gündeminde! 'Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu'

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Avrupa'nın gündeminde! 'Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu'

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Avrupa'nın gündeminde! 'Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu'
7 Ağustos 2024 Çarşamba

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'nin dün akşam Lille karşısındaki mağlubiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte manşetlere yansıyanlar...

<p>Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maç Avrupa basınında geniş yankı buldu.</p>
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maç Avrupa basınında geniş yankı buldu.

<p><b><u>L'Equipe:</u></b> Lille, Fenerbahçe'ye karşı hak ettiği bir galibiyet elde etti.</p>
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L'Equipe: Lille, Fenerbahçe'ye karşı hak ettiği bir galibiyet elde etti.

<p><b><u>Footmercato</u>:</b> Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor. Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin kokusu hissedilebiliyor.</p>
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Footmercato: Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor. Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin kokusu hissedilebiliyor.

<p><b><u>RMC Sport: </u></b>Lille, Zhegrova sayesinde kazandı ve rövanş maçı öncesi az da olsa avantaj sağladı.</p>
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RMC Sport: Lille, Zhegrova sayesinde kazandı ve rövanş maçı öncesi az da olsa avantaj sağladı.

<p><b><u>Marca</u></b>: Şampiyonlar Ligi'nde turun en güçlü iki takımı karşı karşıya geldi. Lille maçı 2-1 kazanarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını zora soktu.</p>
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Marca: Şampiyonlar Ligi'nde turun en güçlü iki takımı karşı karşıya geldi. Lille maçı 2-1 kazanarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını zora soktu.

<p><b><u>Sport: </u></b>Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıkma şansı zor.</p>
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Sport: Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıkma şansı zor.

<p><b><u>A Bola: </u></b>Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Lille'e 2-1 mağlup oldu.</p>
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A Bola: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Lille'e 2-1 mağlup oldu.

<p><b><u>Record:</u></b> Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Mourinho'yu riske attı.</p>
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Record: Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Mourinho'yu riske attı.

<p><b><u>Eurosport:</u></b> Fenerbahçeli taraftarlar, kiralanan Allan Saint-Maximin'in yerine sadece dokuz dakika sahada kalan Kahveci'nin performansından büyük mutluluk duymuş olmalı.</p>
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Eurosport: Fenerbahçeli taraftarlar, kiralanan Allan Saint-Maximin'in yerine sadece dokuz dakika sahada kalan Kahveci'nin performansından büyük mutluluk duymuş olmalı.

<p><b><u>Corriere dello Sport: </u></b>Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu. Lille son dakika golüyle Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 2-1 mağlup etti.<br></p>
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Corriere dello Sport: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu. Lille son dakika golüyle Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 2-1 mağlup etti.

<p><b><u>La Gazzetta dello Sport: </u></b>Bir önceki turda Lugano'yu eleyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lille deplasmanında kayıplara karıştı.</p>
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La Gazzetta dello Sport: Bir önceki turda Lugano'yu eleyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lille deplasmanında kayıplara karıştı.
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