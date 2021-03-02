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Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinde aslan payı Emre Belözoğlu'nun

Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinde aslan payı Emre Belözoğlu'nun
02 Mart 2021 Salı

Teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kader maçı olarak görülen Trabzonspor karşısında alınan galibiyette, sarı lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun büyük payı olduğu ortaya çıktı.

<p>Kadıköy'de peş peşe gelen Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleri Fenerbahçe'de işlerin karışmasına neden oldu. </p>
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Kadıköy'de peş peşe gelen Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleri Fenerbahçe'de işlerin karışmasına neden oldu.

<p>Zirvenin gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'de camia faturayı Erol Bulut'a kesti.</p>
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Zirvenin gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'de camia faturayı Erol Bulut'a kesti.

<p>Yönetim içinde bile Bulut'la artık yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirenler oldu. </p>
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Yönetim içinde bile Bulut'la artık yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirenler oldu.

<p>Ancak Başkan Ali Koç'un bu konuda kararı kendisine bıraktığı sportif direktör Emre Belözoğlu, kesin bir şekilde Erol Bulut'un arkasında durdu.</p>
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Ancak Başkan Ali Koç'un bu konuda kararı kendisine bıraktığı sportif direktör Emre Belözoğlu, kesin bir şekilde Erol Bulut'un arkasında durdu.

<p><b>'SAHADA GEREKENİ YAPIN'</b><br></p><p><br></p><p>Belözoğlu, hafta boyunca adeta Samandıra'da kamp kurdu. Bulut'a, <b>'Alacağın her kararın arkasındayız, sana güveniyoruz' </b>mesajını net bir şekilde verdi. </p>
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'SAHADA GEREKENİ YAPIN'


Belözoğlu, hafta boyunca adeta Samandıra'da kamp kurdu. Bulut'a, 'Alacağın her kararın arkasındayız, sana güveniyoruz' mesajını net bir şekilde verdi.

<p>Sportif direktör, bununla da yetinmedi. Futbolcularla tek tek görüşmeler yaptı. Trabzonspor maçının kendileri için son şans olduğunu, sahada gerekeni yapmak zorunda olduklarını anlattı.</p>
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Sportif direktör, bununla da yetinmedi. Futbolcularla tek tek görüşmeler yaptı. Trabzonspor maçının kendileri için son şans olduğunu, sahada gerekeni yapmak zorunda olduklarını anlattı.

<p>Bulut'tan radikal hamleler</p><p>Belözoğlu'nun desteğini arkasına alan Erol Bulut'un ilk hamlesi Caner Erkin'i İstanbul'da bırakmak oldu.</p>
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Bulut'tan radikal hamleler

Belözoğlu'nun desteğini arkasına alan Erol Bulut'un ilk hamlesi Caner Erkin'i İstanbul'da bırakmak oldu.

<p>Bulut, bununla da yetinmedi. Gustavo'nun tek alternatifi olarak görülen Ozan Tufan'ı maçta yedek soyundurarak radikal sayılacak bir karar aldı.</p>
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Bulut, bununla da yetinmedi. Gustavo'nun tek alternatifi olarak görülen Ozan Tufan'ı maçta yedek soyundurarak radikal sayılacak bir karar aldı.

<p>Emre Belözoğlu'nun çabaları ve Erol Bulut'un yaptığı dokunuşlar meyvesini verdi. </p>
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Emre Belözoğlu'nun çabaları ve Erol Bulut'un yaptığı dokunuşlar meyvesini verdi.

<p>Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda belki de son şans olarak görülen Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılmasını bildi.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda belki de son şans olarak görülen Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılmasını bildi.


Fanatik

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