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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar
21 Haziran 2020 Pazar

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Dünyaca ünlü teknik adam, sarı lacivertli takımla anlaştı ve hatta alacağı ücret bile belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

<p>Fenerbahçe'de yönetim yeni hoca arayışlarına devam ediyor ve gündemdeki teknik direktörlerle görüşmeler sürüyor.</p>
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Fenerbahçe'de yönetim yeni hoca arayışlarına devam ediyor ve gündemdeki teknik direktörlerle görüşmeler sürüyor.

<p>Sarı Lacivertli yönetim Trabzonspor karşılaşmasında teknik heyette yaşanan olumsuz gelişmelerin önümüzdeki sezon yeniden yaşanmaması adına tecrübeli bir teknik direktör arayışına girdi.</p>
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Sarı Lacivertli yönetim Trabzonspor karşılaşmasında teknik heyette yaşanan olumsuz gelişmelerin önümüzdeki sezon yeniden yaşanmaması adına tecrübeli bir teknik direktör arayışına girdi.

<p>Yönetimde öncelik önümüzdeki sezon takımda söz sahibi olacak bir teknik direktör bulmak. Başkan Ali Koç ve kurmayları çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.</p>
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Yönetimde öncelik önümüzdeki sezon takımda söz sahibi olacak bir teknik direktör bulmak. Başkan Ali Koç ve kurmayları çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

<p>Fenerbahçe'de Trabzonspor karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrası Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin üzüntüsü yaşanırken önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçildi.</p>
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Fenerbahçe'de Trabzonspor karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrası Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin üzüntüsü yaşanırken önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçildi.

<p>Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmalarında yedek kulübesindeki gergin tavırlarıyla dikkat çeken Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezondan itibaren sportif direktör olarak tribünde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.</p>
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Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmalarında yedek kulübesindeki gergin tavırlarıyla dikkat çeken Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezondan itibaren sportif direktör olarak tribünde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

<p>Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında Ozan Tufan'a çıkan kırmızı kart sonrası maçın hakemine tepki göstermiş ve saha kenarındaki sandalyeyi tekmelemişti. Belözoğlu ayrıca Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kart görmüştü.</p>
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Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında Ozan Tufan'a çıkan kırmızı kart sonrası maçın hakemine tepki göstermiş ve saha kenarındaki sandalyeyi tekmelemişti. Belözoğlu ayrıca Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kart görmüştü.

<p>Fenerbahçe'de Erol Bulut gündemden düşmüyor. Sarı Lacivertli takım kupada finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut ile kupa finalinin ardından görüşme gerçekleştirecek.</p>
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Fenerbahçe'de Erol Bulut gündemden düşmüyor. Sarı Lacivertli takım kupada finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut ile kupa finalinin ardından görüşme gerçekleştirecek.

<p>Erol Bulut daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye sıcak baktığını ancak görüşme olmadığını ifade etmişti.</p>
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Erol Bulut daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye sıcak baktığını ancak görüşme olmadığını ifade etmişti.

<p>Fenerbahçe'de Erol Bulut ile birlikte en güçlü adaylardan biri de Nenad Bjelica olarak gösteriliyordu.</p>
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Fenerbahçe'de Erol Bulut ile birlikte en güçlü adaylardan biri de Nenad Bjelica olarak gösteriliyordu.

<p>Fenerbahçe yönetimi ile görüşme gerçekleştiren Hırvat teknik adamın görüşmelerden bir sonuç alamayınca Real Betis ile görüştüğü ortaya çıkmış ve Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüştü. Erol Bulut ve Nenad Bjelica'nın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.</p>
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Fenerbahçe yönetimi ile görüşme gerçekleştiren Hırvat teknik adamın görüşmelerden bir sonuç alamayınca Real Betis ile görüştüğü ortaya çıkmış ve Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüştü. Erol Bulut ve Nenad Bjelica'nın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

<p>Şili'de yayın yapan ADN Radio Chile'de yer alan habere göre, Manuel Pellegrini'nin temsilcisi Juan Martinez, Fenerbahçe ile anlaşma olasılığını görüşmek için temasa geçecek.</p>
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Şili'de yayın yapan ADN Radio Chile'de yer alan habere göre, Manuel Pellegrini'nin temsilcisi Juan Martinez, Fenerbahçe ile anlaşma olasılığını görüşmek için temasa geçecek.

<p>Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez yaptığı açıklamada, <b>'Pellegrini, Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü seviyor'</b> dedi.</p>
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Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez yaptığı açıklamada, 'Pellegrini, Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü seviyor' dedi.

<p>Haberin detayında, koronavirüs sonrası tüm Avrupa'nın ekonomik olarak iyi durumda olmaması gerçeğine rağmen, Pellegrini ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor.</p>
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Haberin detayında, koronavirüs sonrası tüm Avrupa'nın ekonomik olarak iyi durumda olmaması gerçeğine rağmen, Pellegrini ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor.

<p>Pellegrini, son çalıştığı kulüp olan West Ham United'da 4,5 milyon Euro'dan fazla kazanıyordu ve <b>Fenerbahçe, tecrübeli teknik adama Londra'da kazandığı ücretin sadece yarısını ödeyebilecek durumda.</b> Son kararı Pellegrini verecek. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Pellegrini, son çalıştığı kulüp olan West Ham United'da 4,5 milyon Euro'dan fazla kazanıyordu ve Fenerbahçe, tecrübeli teknik adama Londra'da kazandığı ücretin sadece yarısını ödeyebilecek durumda. Son kararı Pellegrini verecek. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor.


Milliyet

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