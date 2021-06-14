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Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor.