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Fenerbahçe'ye 23 milyon euroluk piyango!

Fenerbahçe'ye 23 milyon euroluk piyango!
14 Haziran 2021 Pazartesi

Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye elden çıkarmak istediği oyunculardan iyi haberler geliyor.

<p>Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. </p>
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Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor.

<p>Bonservisi F.Bahçe'nin elindeki <b>7 futbolcuya toplam 23 milyon euroluk teklif </b>gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.</p>
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Bonservisi F.Bahçe'nin elindeki 7 futbolcuya toplam 23 milyon euroluk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

<p><b>FENER'İN ELİ ÇOK RAHATLAYACAK</b></p><p><br></p><p>Sarı-Lacivertliler'de teklif gelen oyuncuların <b >Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel</b> olduğu öğrenildi. </p>
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FENER'İN ELİ ÇOK RAHATLAYACAK


Sarı-Lacivertliler'de teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi.

<p>Bu oyuncular içinde Fenerbahçe'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.</p>
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Bu oyuncular içinde Fenerbahçe'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.

<p><b>PELKAS'DA RAKAM DAHA DA ARTABİLİR</b></p><p><br></p><p>Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı. </p>
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PELKAS'DA RAKAM DAHA DA ARTABİLİR


Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı.

<p>Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon euroyu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.</p>
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Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon euroyu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.

<p>İşte Fenerbahçeli futbolculara talip olan takımlar ve önerdikleri bonservis bedelleri:</p>
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İşte Fenerbahçeli futbolculara talip olan takımlar ve önerdikleri bonservis bedelleri:

<p>Pelkas (Lyon): 6 milyon euro</p>
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Pelkas (Lyon): 6 milyon euro

<p>Berke Özer (Atletico Madrid): 6 milyon euro</p>
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Berke Özer (Atletico Madrid): 6 milyon euro

<p>Allahyar (Zorya Luhansk): 2 milyon euro</p>
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Allahyar (Zorya Luhansk): 2 milyon euro

<p>Zanka (Kopenhag): 1,5 milyon euro</p>
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Zanka (Kopenhag): 1,5 milyon euro

<p>Miha Zajc (Genoa): 3 milyon euro</p>
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Miha Zajc (Genoa): 3 milyon euro

<p>Michael Frey (Standart Liege): 1,5 milyon euro</p>
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Michael Frey (Standart Liege): 1,5 milyon euro

<p>Samuel Osayi (Rangers): 3 milyon euro</p>
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Samuel Osayi (Rangers): 3 milyon euro

<p><b>YÖNETİM TOK SATICI KONUMUNDA</b></p><p><br></p><p>EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. </p>
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YÖNETİM TOK SATICI KONUMUNDA


EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde.

<p>Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak. F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. </p>
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Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak. F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek.

<p>Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.</p>
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Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.

<p><b>PELKAS İÇİN LYON YENİ TEKLİFE HAZIR</b></p><p><br></p><p>Dimitrios Pelkas için Rubin Kazan ve O.Lyon takımları 6 milyon Euro teklif etmişti. Bologna'nın teklifi ise biraz aşağıda kalmıştı. Fransız basını, Lyon'un teklifi 7.5 milyon Euro'ya çıkartmaya hazırlandığını dile getiriyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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PELKAS İÇİN LYON YENİ TEKLİFE HAZIR


Dimitrios Pelkas için Rubin Kazan ve O.Lyon takımları 6 milyon Euro teklif etmişti. Bologna'nın teklifi ise biraz aşağıda kalmıştı. Fransız basını, Lyon'un teklifi 7.5 milyon Euro'ya çıkartmaya hazırlandığını dile getiriyor.


Takvim

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