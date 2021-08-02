Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı.
Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.
Alman Sky Sports'un haberine göre sarı-siyahlılar, savunmadaki eksiğini hala gideremedi.
MERİH'TEN SONRA SZALAİ'YE DÖNDÜLER
En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.
Sky Sports'un Türk medyasına dayandırdığı haberde, Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'YE 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı.
2 MİLYON EURO'YA GELDİ DEĞERİNİ 10'A KATLADI
Haberde Szalai'nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro'ya transfer edildiği hatırlatıldı.
Ayrıca Szalai'nin, EURO 2020'de Almanya'yı grupta elenmenin eşiğine getiren Macaristan Milli Takımı ile iyi bir performans sergilediği vurgulandı.