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Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu!

Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu!
2 Ağustos 2021 Pazartesi

Merih Demiral'dan yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

<p>Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. </p>
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Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı.

<p>Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.</p>
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Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.

<p>Alman Sky Sports'un haberine göre sarı-siyahlılar, savunmadaki eksiğini hala gideremedi. </p>
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Alman Sky Sports'un haberine göre sarı-siyahlılar, savunmadaki eksiğini hala gideremedi.

<p><p></p></p><p><b>MERİH'TEN SONRA SZALAİ'YE DÖNDÜLER<br></b></p><p><br></p><p>En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.</p>
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MERİH'TEN SONRA SZALAİ'YE DÖNDÜLER


En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.

<p>Sky Sports'un Türk medyasına dayandırdığı haberde, Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtildi.</p>
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Sky Sports'un Türk medyasına dayandırdığı haberde, Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtildi.

<p><p></p></p><p><b>FENERBAHÇE'YE 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF<br></b></p><p><br></p><p>Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu.</p>
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FENERBAHÇE'YE 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF


Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

<p>Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı. </p>
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Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı.

<p><b>2 MİLYON EURO'YA GELDİ DEĞERİNİ 10'A KATLADI</b><br></p><p><br></p><p>Haberde Szalai'nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro'ya transfer edildiği hatırlatıldı. </p>
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2 MİLYON EURO'YA GELDİ DEĞERİNİ 10'A KATLADI


Haberde Szalai'nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro'ya transfer edildiği hatırlatıldı.

<p>Ayrıca Szalai'nin, EURO 2020'de Almanya'yı grupta elenmenin eşiğine getiren Macaristan Milli Takımı ile iyi bir performans sergilediği vurgulandı.<br></p>
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Ayrıca Szalai'nin, EURO 2020'de Almanya'yı grupta elenmenin eşiğine getiren Macaristan Milli Takımı ile iyi bir performans sergilediği vurgulandı.

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