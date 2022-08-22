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Fenerbahçe'ye dev gelir! Tam 480 milyon TL...

Fenerbahçe'ye dev gelir! Tam 480 milyon TL...
22 Ağustos 2022 Pazartesi

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı 12 ismin 6'sından bonservis kazandı. Sarı lacivertli kulübün kasasına tam 26 milyon 250 bin avro (480 milyon TL) girdi.

<p><b>Fenerbahçe </b>son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. </p>
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Fenerbahçe son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.

<p>Jorge Jesus'u takımın başına getiren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı. </p>
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Jorge Jesus'u takımın başına getiren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı.

<p>Üstelik çalışmalar devam ediyor. Yönetim, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor. </p>
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Üstelik çalışmalar devam ediyor. Yönetim, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor.

<p>Fenerbahçe'de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı. Toplamda 12 isim gitti. </p>
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Fenerbahçe'de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı. Toplamda 12 isim gitti.

<p>Bunlardan 5'i bedelsiz ayrıldı, <b>Samatta </b>ise Genk'e kiralandı. </p>
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Bunlardan 5'i bedelsiz ayrıldı, Samatta ise Genk'e kiralandı.

<p>Sarı- Lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.</p>
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Sarı- Lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.

<p>Sarı-Lacivertliler, <b>Allahyar </b>ve <b>Ozan Tufan</b> için <b>Hull City'den 7.5 milyon avro</b> aldı.</p>
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Sarı-Lacivertliler, Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City'den 7.5 milyon avro aldı.

<p>Transferi henüz resmen açıklanmasa da <b>Muhammed Gümüşkaya 500 bin avroya Westerlo'ya </b>gitmek üzere. </p>
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Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin avroya Westerlo'ya gitmek üzere.

<p><b>Arda Kurtulan </b>ise <b>200 bin avroya Adana Demirspor</b>'un yolunu tuttu. </p>
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Arda Kurtulan ise 200 bin avroya Adana Demirspor'un yolunu tuttu.

<p>Fenerbahçe, son olarak <b>Tisserand'ı 3 milyon avroya Ettifaq'a</b> satarak şu ana kadar transferden kasasına tam <b>26 milyon 250 bin avro, yani 480 milyon TL </b>para koydu.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Fenerbahçe, son olarak Tisserand'ı 3 milyon avroya Ettifaq'a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin avro, yani 480 milyon TL para koydu.


Fanatik

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