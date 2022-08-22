Fenerbahçe son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.
Jorge Jesus'u takımın başına getiren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı.
Üstelik çalışmalar devam ediyor. Yönetim, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı. Toplamda 12 isim gitti.
Bunlardan 5'i bedelsiz ayrıldı, Samatta ise Genk'e kiralandı.
Sarı- Lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.
Sarı-Lacivertliler, Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City'den 7.5 milyon avro aldı.
Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin avroya Westerlo'ya gitmek üzere.
Arda Kurtulan ise 200 bin avroya Adana Demirspor'un yolunu tuttu.
Fenerbahçe, son olarak Tisserand'ı 3 milyon avroya Ettifaq'a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin avro, yani 480 milyon TL para koydu.
Fanatik