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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Mesut Özil devreye girdi
18 Nisan 2021 Pazar

Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız golcünün transferi için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.

<p>Bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için dünyaca ünlü bir forvetin peşinde.</p>
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Bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için dünyaca ünlü bir forvetin peşinde.

İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek.
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İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek.

<p>Emre Belözoğlu'nun forvet listesinin ilk sırasında Giroud'un olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.</p>
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Emre Belözoğlu'nun forvet listesinin ilk sırasında Giroud'un olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.

<p>Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un Fenerbahçe dahil birçok takımla temasta olduğunun altını çizen İngiliz basını, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Giroud ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti.</p>
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Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un Fenerbahçe dahil birçok takımla temasta olduğunun altını çizen İngiliz basını, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Giroud ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti.

<p>Mesut Özil ile Olivier Giroud, Arsenal'de birlikte forma giymiş ve gösterdikleri uyum dikkat çekmişti.</p>
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Mesut Özil ile Olivier Giroud, Arsenal'de birlikte forma giymiş ve gösterdikleri uyum dikkat çekmişti.

<p>Giroud, Mesut Özil hakkında <b>'Mesut'un oyunu çok akıcı, çok basit oynuyor. Mesut ile saha içindeki uyumumuz çok güzel. O gerçekten çok kaliteli bir futbolcu.'</b> sözlerini kullanmıştı.</p>
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Giroud, Mesut Özil hakkında 'Mesut'un oyunu çok akıcı, çok basit oynuyor. Mesut ile saha içindeki uyumumuz çok güzel. O gerçekten çok kaliteli bir futbolcu.' sözlerini kullanmıştı.

<p>Fransa Milli Takımı ile 107 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla 26 maçta 11 gol kaydetti.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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Fransa Milli Takımı ile 107 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla 26 maçta 11 gol kaydetti.


Hürriyet

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