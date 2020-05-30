Sezonun sona ermesiyle beraber futbol yapılandırmasında büyük bir değişime gidecek sarı lacivertlilerde ilk hamle Emre Belözoğlu ile olacak.
Aktif futbol kariyerini sonlandıracak olan tecrübeli isim, Sportif Direktörlük koltuğuna geçecek ve transferler için kolları sıvayacak.
Bu bağlamda önceliğini genç ve gelecek vadeden isimlere verecek Fenerbahçe'de, bir diğer transfer hamleleri de dünyaca ünlü yıldızlar için olacak.
Mevcut takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek isimlerden birine Kanarya, şimdiden kancayı attı.
Şu anda Chelsea'de forma giyen Pedro için Fenerbahçe'nin transfer savaşına girdiği yazıldı.
Transfery.info adlı internet sitesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği, bu harekatın detayları şöyle;
'Pedro'nun Chelsea ile sözleşmesi bu yaz sona erecek. Birçok takımın dikkatini çeken yıldız futbolcuya Roma ve Juventus da talip oldu.
32 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Avrupa Süper Kupası kazandı.
Bu denli başarılı bir oyuncu için dünyanın birçok yerinden gelen teklifler şaşırtıcı gözükmüyor.
Şimdiye kadar Fenerbahçe, Aston Villa ve MLS Ligi takımları, dünyaca ünlü İspanyol yıldızı kadrolarına katmak için resmi tekliflerini iletti.
Pedro, yeniden Barcelona'ya dönmek istediğini açıklasa da bu zor gözüküyor. Bununla beraber Serie A'ya sıcak baktığı da ifade ediliyor.'
PEDRO KİMDİR?
Tam adı Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma olan yıldız futbolcu, 28 Temmuz 1987'de İspanya'da dünyaya gözlerini açtı.
1.67 boyundaki Pedro, sağ kanatta, sol kanatta ve orta sahanın göbeğinde forma giyebiliyor.
Kariyerine CD Raqui San Isidro'da başlayan Pedro, daha sonra Barcelona U19 takımında transfer olurken, sırasıyla; Barcelona B, Barcelona A Takımı ve Chelsea formaları giydi.
Pedro, bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 18 karşılaşmada rol alırken 2 gole imza attı ve 3 asit üretti. Öte yandan İspanyol yıldız 1215 dakika sahada kaldı.
Pedro, şimdiye dek İspanya Milli Takımı ile 65 maça çıkarken 17 golü rakip filelere göndermeyi başardı.