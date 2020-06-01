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KUPA KOLEKSİYONCUSU

Maciej Rybus, kariyerinde bir çok kupa kazandı. Başarılı sol bek, Polonya'da forma giydiği Legia Warszawa ile başarıdan başarıya koştu.

Rybus, Warszawa forması ile 2008, 2011 ve 2012 olmak üzere üç kez Polonya Kupası ve 2009'da lig şampiyonluğunu kazandı.