Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya sol bek arayışına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise 4 tane yıldız oyuncu bulunuyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, Hasan Ali'nin ayrılması ihtimaline karşı bu isimlerden ikisini kadroya dahil etmek istiyor.
L. Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u listenin ilk sırasına çıkaran F.Bahçe, Rus ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi.
Yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.
Inter'den ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Ganalı sol bek de gündemdeki yerini koruyor. F.Bahçe'nin hangi isimleri alacağı merakla bekleniyor.
ASAMOAH YİNE LİSTEDE
Ancak taraflar henüz anlaşamadığı için Fenerbahçe devreye girip transferi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli takım, Nabil Dirar'ın Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Mohammed Nahiri ile ilgileniyor.
Fas'ın Wydad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kanarya'nın sol bek için son adayı ise Asamoah.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Maciej Rybus, kariyerinde bir çok kupa kazandı. Başarılı sol bek, Polonya'da forma giydiği Legia Warszawa ile başarıdan başarıya koştu.
Rybus, Warszawa forması ile 2008, 2011 ve 2012 olmak üzere üç kez Polonya Kupası ve 2009'da lig şampiyonluğunu kazandı.
Daha sonra Lokomotif Moskova'ya gelen yıldız isim burada da birer kez lig, kupa ve Süper Kupa'yı kaldırma başarısı gösterdi. Polonyalı oyuncu, milli takım formasını da 55 kez terletti.
Finansal sıkıntılar sebebiyle, transferde ekonomik isimlere yönelen sarı-lacivertliler Muriç'in millî takımdan arkadaşı Elba Rashani için temaslara başladı.
Vedat'ın tavsiyesi üzerine 27 yaşındaki Kosovalı sol açığın menajeriyle görüşmelere başladı. Kariyerini Norveç'te sürdüren Rashani'nin 31 Aralık 2020'ye kadar Odds BK'yle sözleşmesi var.
UCUZA GETİRECEKLER
Piyasa değeri 550 bin avro olan Rashani'nin sözleşme bitimine altı ay kala serbest kalacak olması Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, Kosovalı forvetin cüzi bir meblağ karşılığı transferi mümkün görünüyor.
Türkiye Gazetesi'nin aktardığına görei Kosova basını Vedat Muriç'in Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdiğini yazarken, Norveç ve Danimarka'da Brondby, Norveç'te Rosenborg formalarını giyen 27 yaşındaki sol açığın da transfere sıcak baktığını belirtildi.