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Fenerbahçe'ye maç sırasında haciz şoku!

Fenerbahçe'ye maç sırasında haciz şoku!
26 Aralık 2020 Cumartesi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sırasında sarı lacivertli takım haciz şoku yaşadı! Karşılaşmanın oynandığı esnada takım otobüsüne haciz memurları tarafından haciz işlemi uygulanmak istenince bakın neler oldu? İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken salonun dışında flaş bir gelişme yaşandı.</p>
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken salonun dışında flaş bir gelişme yaşandı.

<p><i><b>Fanatik'in haberine göre;</b></i> Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.</p>
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Fanatik'in haberine göre; Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.

<p>Yaşanan gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.</p>
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Yaşanan gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.

<p>Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.</p>
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Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.

<p>Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.</p>
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Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.

<p>Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı.</p>
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Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı.

<p>İşlemin uygulanma gerekliliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir yol izlemeye karar verdi.</p>
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İşlemin uygulanma gerekliliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir yol izlemeye karar verdi.

<p>Takımın tesislere dönmesi adına yeni bir otobüsün yola çıktığı aktarıldı.</p>
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Takımın tesislere dönmesi adına yeni bir otobüsün yola çıktığı aktarıldı.

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