Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken salonun dışında flaş bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in haberine göre; Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.
Yaşanan gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.
Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.
Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.
Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı.
İşlemin uygulanma gerekliliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir yol izlemeye karar verdi.
Takımın tesislere dönmesi adına yeni bir otobüsün yola çıktığı aktarıldı.