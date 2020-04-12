Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.
Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu.
Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor..
BLANC DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin diğer bir teknik direktör adayı ise Laurent Blanc... Fenerbahçe'nin en güçlü teknik direktör adaylarından biri olan Blanc için Türkiye'yi istemediği de iddia edildi.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarının yanında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu sezon stoper mevkisinde büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de ilk takviye bu bölgeye yapılacak.
Fenerbahçe, Roma'nın satış listesine koyduğu Juan Jesus'un transferi için İtalyan devinin kapısını çalacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle mali krize giren Roma, bazı oyuncularını satma kararı aldı. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Juan Jesus.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RUSLAR
Fenerbahçe'nin dışında Krasnodar ve Rubin Kazan'ın da transfer listesinde bulunan Juan Jesus, yönetimle görüşecek ve ona göre yol haritası belirleyecek. Yıldız ismin Fenerbahçe'nin devre arasında da teklif yapması nedeniyle sarı-lacivertli takıma daha yakın olduğu iddia edildi.
Juan Jesus bu sezon yalnızca 4 maçta süre alabildi ve skora katkı yapamadı. Jesus'u stoper mevkiine takviye ederek defans hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'da bu sezon mecburiyetten dolayı orta saha oyuncusu olan Jailson forma giymişti.