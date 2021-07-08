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Fenerbahçe'ye sürpriz sağ bek! Herkes Vrsaljko'yu beklerken...

Fenerbahçe'ye sürpriz sağ bek! Herkes Vrsaljko'yu beklerken...
8 Temmuz 2021 Perşembe

Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemeyen ve sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Sime Vrsaljko gelmişti. Ancak sarı lacivertlilerin hedefindeki asıl ismin Macar sağ bek Bendeguz Bolla olduğu ortaya çıktı.

<p><b>Gökhan Gönül'</b>le yollarını ayırma kararı alan <b>Fenerbahçe</b>'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. </p>
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Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor.

<p>Atletico Madrid formasını giyen <b>Sime Vrsaljko</b> ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi</p>
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Atletico Madrid formasını giyen Sime Vrsaljko ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi

<p><b>ATTILA SZALAI ETKİSİ!</b></p><p><br></p><p>Geçen sezon transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin <b>Bendeguz Bolla</b>'yı listesine aldığı belirlendi. </p>
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ATTILA SZALAI ETKİSİ!


Geçen sezon transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Bendeguz Bolla'yı listesine aldığı belirlendi.

<p>Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın EURO 2020 kadrosunda yer aldı. </p>
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Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın EURO 2020 kadrosunda yer aldı.

<p>Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor.</p>
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Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor.

<p>Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.</p>
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Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.

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