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Fenerbahçe'ye yeni sağ bek geliyor

Fenerbahçe'ye yeni sağ bek geliyor
10 Temmuz 2021 Cumartesi

Gökhan Gönül ile yeni sözleşme yapmayan, Nazım Sangare'den ise beklediği performansı alamayan Fenerbahçe, sağ bek pozisyonu için Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko'yu kadrosuna katmak istiyor.

<p>Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bekte görev yapan isimlerden bir türlü beklenen verimi alamamıştı. İlerleyen yaşı ile <b>Gökhan Gönül</b>, hem sakatlıklarla boğuşmuş hem de görev aldığı zaman dilimleri içerisinde vasatın üstüne çıkamamıştı. </p>
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Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bekte görev yapan isimlerden bir türlü beklenen verimi alamamıştı. İlerleyen yaşı ile Gökhan Gönül, hem sakatlıklarla boğuşmuş hem de görev aldığı zaman dilimleri içerisinde vasatın üstüne çıkamamıştı.

<p>Diğer yanda ise Antalyaspor'dan büyük umutlarla takıma katılan<b> Nazım Sangare</b> de bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. </p>
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Diğer yanda ise Antalyaspor'dan büyük umutlarla takıma katılan Nazım Sangare de bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

<p>Hâl böyle olunca yeni sezon öncesinde Fenerbahçe Yönetimi, sağ bek pozisyonu için yıldız bir isim için çalışmalara başladı. </p>
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Hâl böyle olunca yeni sezon öncesinde Fenerbahçe Yönetimi, sağ bek pozisyonu için yıldız bir isim için çalışmalara başladı.

<p>İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'den <b>Sime Vrsaljko </b>gündeme gelen ilk isim oldu. </p>
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İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko gündeme gelen ilk isim oldu.

<p>Başkent ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat savunmacının, takımdan gönderilecekler listesinde olduğu öğrenildi.</p>
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Başkent ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat savunmacının, takımdan gönderilecekler listesinde olduğu öğrenildi.

<p><b>KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILACAK</b><br></p><p><br></p><p>Hatta Atletico'nun, Vrsaljko'yu bedelsiz olarak bile gönderebileceği bilgisine ulaşıldı. Ancak geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan 29 yaşındaki futbolcu, soru işareti yarattı. </p>
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KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILACAK


Hatta Atletico'nun, Vrsaljko'yu bedelsiz olarak bile gönderebileceği bilgisine ulaşıldı. Ancak geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan 29 yaşındaki futbolcu, soru işareti yarattı.

<p>Fenerbahçe Yönetimi'nin de bu transferde aceleci olmayacağı ve oyuncunun son durumu hakkında kapsamlı bir araştırma yaparak, son kararı vereceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Fenerbahçe Yönetimi'nin de bu transferde aceleci olmayacağı ve oyuncunun son durumu hakkında kapsamlı bir araştırma yaparak, son kararı vereceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.


Fanatik

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