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Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bekte görev yapan isimlerden bir türlü beklenen verimi alamamıştı. İlerleyen yaşı ile Gökhan Gönül, hem sakatlıklarla boğuşmuş hem de görev aldığı zaman dilimleri içerisinde vasatın üstüne çıkamamıştı.