Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe ile anlaştı.
Trabzonspor'un yaptığı son teklifi kabul etmeyen Sosa'nın Fenerbahçe'ye evet dedi.
Jose Sosa ile yapılan görüşmeler sonunda yıllık 1.5 milyon euro karşılığında 2 yıllığına el sıkışıldı.
Kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü, sözleşme süresi arttı.
Fenerbahçe Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.
35 yaşındaki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olması ise Arjantin'de büyük yankı uyandırdı. Sosa'nın eski takımı Estudiantes'e gideceği de konuşuluyordu.
Arjantin basını, Sosa'nın Estudiantes'e döneceğini ve futbolcunun da bu geri dönüş nedeniyle oldukça hevesli olduğunu duyurmuştu.
Estudiantes taraftarı, kendileri yerine tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan yıldız futbolcuya resmen ateş püskürdü.
Arjantin'in Eldia gazetesinin haberine göre Estudiantes taraftarları, Sosa'yı 'yuvaya dönüş' yerine 'parayı tercih etmek' ile suçluyor.
Hatta bazı Estudiantes taraftarları, Sosa'nın fotoğrafını Amerikan Doları içine yerleştirerek yıldız futbolcuya mesaj gönderdi.
Bir grup taraftar ise Arjantin'de ekonomik kriz olduğunu ve Sosa'nın daha çok para kazanmak istemesini anlayışla karşılamak gerektiğini belirtti.
Sosa'nın Estudiantes yerine Fenerbahçe'yi tercih etmesine Estudiantes Teknik Direktörü Juan Sebastian Veron da kayıtsız kalmadı.
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Instagram hesabından Sosa'ya göndermede bulundu.
Veron, kendisine gönderilen 'Hiçbir şey istemeden ailesine dönen adam!' yazısını Instagram'dan paylaştı. Bu paylaşım ise Arjantin basını tarafından Sosa'ya gönderme olarak değerlendirildi.