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Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor

Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor
19 Kasım 2023 Pazar

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefiyle kurduğu kadrodaki en kilit isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen milli futbolcu, başarılı formuyla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Sarı lacivertli yönetimin, Ferdi için beklenti ise 30 milyon euro olarak biliniyor.

<p>Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.</p>
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.

<p>Milli futbolcu, sol ve sağ kanattaki üretkenliğiyle takıma katkı sağlıyor.</p>
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Milli futbolcu, sol ve sağ kanattaki üretkenliğiyle takıma katkı sağlıyor.

<p>Temponun yüksek kalmasında payı olan Ferdi, Fenerbahçe'nin maçı rakip yarı sahaya yıkmasında başrol oynayan isimlerden.</p>
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Temponun yüksek kalmasında payı olan Ferdi, Fenerbahçe'nin maçı rakip yarı sahaya yıkmasında başrol oynayan isimlerden.

<p>24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maça çıktı.</p>
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24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maça çıktı.

<p>1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 3 kez de asist yaptı.</p>
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1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 3 kez de asist yaptı.

<p>Milli futbolcu, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor.</p>
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Milli futbolcu, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor.

<p>Ferdi, EURO 2024 elemelerinde milli takımın en önemli kozlarından biri oldu ve 6 maçta forma giydi.</p>
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Ferdi, EURO 2024 elemelerinde milli takımın en önemli kozlarından biri oldu ve 6 maçta forma giydi.

<p>24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası bileti almasında katkı sağlayan isimlerin başında geldi.</p>
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24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası bileti almasında katkı sağlayan isimlerin başında geldi.

<p>Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi.</p>
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Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

<p>Arsenal, Napoli ve Milan gibi kulüplerin kadrosuna katmak istediği Ferdi için yönetimin beklentisi 30 milyon avro seviyesinde. (TRT Spor)</p>
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Arsenal, Napoli ve Milan gibi kulüplerin kadrosuna katmak istediği Ferdi için yönetimin beklentisi 30 milyon avro seviyesinde. (TRT Spor)
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